Hermeliński o sądach pokoju. "W składzie będzie listonosz, drwal, kierowca czy lekarz"

Sądy pokoju to nie będą niezawisłe sądy, będzie to zejście poniżej poziomu PRL - stwierdził w Radiu ZET szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński. Wskazał, że w skład sądów pokoju wejdą na przykład "listonosz, drwal, kierowca". - To nie jest sąd - dodał. Na te słowa zareagował rzecznik resortu sprawiedliwości Jan Kanthak. "Szkoda że szef PKW przed wypowiedzią nie sprawdził podstawowych informacji" - napisał na Twitterze.

13 marca "Rzeczpospolita" pisała o tym, że ministerstwo sprawiedliwości przechodzi do drugiego etapu tak zwanego reformy sądownictwa. Informowała, że drobnymi sprawami karnymi mieliby się zająć sędziowie pokoju. Warunkiem koniecznym będzie w tym przypadku "życiowe doświadczenie".

"Mogę się tylko zastanawiać, czy był jakikolwiek wpływ władzy wykonawczej na to, co dzieje się w Trybunale" Wczoraj dziwnym... czytaj dalej » Sądy powszechne miałyby rozpatrywać jedynie odwołania od ich werdyktów. Sędziowie pokoju zajmą się prostymi sprawami o wykroczenia, których co roku do sądów rejonowych trafia ponad pół miliona.

"To nie będzie niezawisły sąd"

Do tego pomysłu odniósł się w niedzielę w Radiu ZET przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Wojciech Hermeliński Stwierdził, że wprowadzenie instytucji sędziów pokoju "będzie to zejście poniżej poziomu PRL".

- Konstytucja mówi, że każdy ma prawo do niezawisłego sądu. Jednak to nie będzie niezawisły sąd. Z całym szacunkiem, ale w składzie będzie listonosz, drwal, kierowca czy lekarz. To nie są prawnicy i to nie jest sąd. Jeżeli się mówi, że nikt ze składu sędziowskiego nie będzie prawnikiem, to my schodzimy poniżej standardu PRL-owskiego - ocenił Hermeliński.

"Kolejne psucie wymiaru sprawiedliwości"

Podkreślił też, że w doniesieniach medialnych dotyczących planów resortu sprawiedliwości w sprawie sędziów pokoju nie dopatrzył się drogi odwoławczej od postanowień tych sądów.

"Wysyłamy sygnał do wszystkich stron sceny politycznej: sądy będą od was niezależne" - Będziemy bronić... czytaj dalej » - Jeżeli nie będzie tu drogi odwoławczej, to też będzie zejście poniżej standardu PRL-owskiego, bo wtedy można było odwołać się do sądu, kiedy kolegium orzekło karę aresztu - zaznaczył.

Szef PKW wyraził też obawę w związku z propozycją zmiany struktury sądownictwa. - W ogóle uważam, że ta reforma, jeżeli miałaby być przygotowana tak jak poprzednia [zmiany w sądownictwie wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość - przyp. red.] na kolanie, to będzie to kolejne psucie wymiaru sprawiedliwości - zaznaczył.

Odpowiedź rzecznika resortu

Rzecznik prasowy resortu sprawiedliwości Jan Kanthak w odpowiedzi na wątpliwości Hermelińskiego napisał na Twitterze, że "w zespole powołanym przez Zbigniewa Ziobro z inicjatywy przewodniczącego Pawła Kukiza opracowano założenia dotyczące sędziów pokoju. Każdorazowo istnieje możliwość odwołania się do sądu" - stwierdził.

Dodatkowo brak wymogu posiadania wykształcenia prawniczego nie oznacza, jak twierdzi, szef PKW, że w ogól nie będzie prawników, tylko że nie wszyscy będą - a o wyborze będą decydować środowiska lokalne i oto one będą decydować, czy ufają prawnikowi, czy może innej osobie" - napisał Kanthak.

Jak dodał, "szkoda że szef PKW przed wypowiedzią nie sprawdził podstawowych informacji".