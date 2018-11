Szef nowej KRS: Małgorzata Gersdorf Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego

Video: tvn24

Upadki i awans. Sędzia Tomczyński w Sądzie Najwyższym

20.11 | Sędzia Adam Tomczyński został powołany do Sądu Najwyższego. Sędzia, który popiera, a wręcz chwali działania PiS w sądach, teraz ma dyscyplinować innych sędziów. Nie tylko to zresztą budzi poważne wątpliwości, których - co ciekawe - rozwiać nie potrafi do końca nawet rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa, choć to ona rekomendowała Tomczyńskiego do Sądu Najwyższego.

