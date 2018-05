Szef MSZ: spotkanie Duda-Trump możliwe we wrześniu





Mamy deklarację ze strony USA, że w tym roku dojdzie do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem w Białym Domu - przekazał szef MSZ Jacek Czaputowicz korespondentowi "Faktów" TVN. Jego zdaniem, taka wizyta może odbyć się we wrześniu. Ale możliwy jest też inny termin.

Prezydent był w USA, nie spotkał się z Trumpem. MSZ: trzeba znaleźć termin Po prezydenckiej... czytaj dalej » Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz spotkał się w poniedziałek w Waszyngtonie z sekretarzem stanu Mike'iem Pompeo. Poruszyli m.in. kwestię wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu.

Czaputowicz pytany we wtorek przez korespondenta "Faktów" TVN Marcina Wronę, czy dojdzie do niej w tym roku, powiedział: - Myślę, że tak, bo zaproszenie jest otwarte.

- Jest kwestia ustalenia terminu, dopasowania terminów prezydentów, kalendarzy. Zobaczymy, być może we wrześniu (...), a może w innym terminie - wyjaśniał.

- W każdym razie zostałem zapewniony, że Stany Zjednoczone są zainteresowane tą wizytą i będzie ona zrealizowana - przekazał szef MSZ. Dodał, że "mamy taką deklarację", że do tej wizyty w tym roku dojdzie.

- Chodzi o to, żeby utrzymać kontakt między naszymi państwami sojuszniczymi na wysokim poziomie. Jest co do tego zgoda - tłumaczył Czaputowicz.

Pięciodniowa wizyta prezydenta

W sobotę rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński poinformował, że spotkanie prezydentów Polski i USA możliwe jest jeszcze w tym roku. - W jednym z ostatnich listów (...) prezydenta Trumpa do prezydenta Dudy padły takie zdania, gdzie prezydent USA wyraża nadzieję, że dojdzie do spotkania jeszcze w tym roku - mówił prezydencki rzecznik.

Przed południem we wtorek prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wrócili do kraju z wizyty w Stanach Zjednoczonych.

Prezydent przebywał w USA z pięciodniową wizytą. W jej trakcie poprowadził debatę wysokiego szczebla w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, w związku z objęciem przez nasz kraj przewodnictwa w tym gremium; w Millennium Park w Chicago para prezydencka spotkała się z Polonią.