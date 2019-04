Szef MSZ z wizytą w Rijadzie. Wśród tematów "współpraca przemysłów obronnych"

Foto: Gabriel Piętka/MSZ Video: twitter.com/MSZ_RP

Jacek Czaputowicz spotkał się z ministrami królestwa Arabii...

23.04 | Relacje handlowe i współpraca przemysłów obronnych - to, jak podał we wtorek MSZ, jedne z tematów rozmów dwustronnych ministra Jacka Czaputowicza z ministrami królestwa Arabii Saudyjskiej. Podczas swojej wizyty do Azji szef polskiej dyplomacji odwiedzi także Singapur.

»