"Polski rząd nie zmyje wstydu". Szef MSZ Iranu ostrzega przed organizacją szczytu





Minister spraw zagranicznych Iranu, Mohammad Dżawad Zarif w ostrych słowach skrytykował Polskę za organizację wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi międzynarodowej konferencji na temat Bliskiego Wschodu. Na Twitterze napisał, że polski rząd będzie "gospodarzem desperackiego, antyirańskiego cyrku".

"Przypomnienie dla organizatora/uczestników antyirańskiej konferencji: ci, którzy uczestniczyli w ostatnim amerykańskim antyirańskim show są martwi, zhańbieni lub zmarginalizowani. A Iran jest silniejszy niż kiedykolwiek" - napisał na Twitterze irański minister spraw zagranicznych Mohammad Dżawad Zarif.

"Polski rząd nie zmyje wstydu: podczas gdy Iran ratował Polaków w II wojnie światowej, teraz (Polska - red.) będzie gospodarzem desperackiego, antyirańskiego cyrku" - dodał.



Reminder to host/participants of anti-Iran conference: those who attended last US anti-Iran show are either dead, disgraced, or marginalized. And Iran is stronger than ever.

Polish Govt can't wash the shame: while Iran saved Poles in WWII, it now hosts desperate anti-Iran circus. pic.twitter.com/iOOvhgtUsL — Javad Zarif (@JZarif) 11 stycznia 2019

Mohammad Dżawad Zarif zamieścił również zdjęcie polskich uchodźców i notatkę brytyjskiego attache w Teheranie z 1943 roku, z której wynika, że w Teheranie, Isfahanie, Ahwazie i Meshedzie zorganizowano pomoc dla około 23 tysięcy Polaków - w tym blisko 22 tysięcy cywilów, w większości kobiet i dzieci.

"Wyraz strategicznego partnerstwa między USA i Polską"

Sikorski: USA chcą użyć Polski do rozbicia Unii Europejskiej Administracja... czytaj dalej » Stany Zjednoczone zorganizują międzynarodowy szczyt poświęcony sytuacji na Bliskim Wschodzie, w tym - w szczególności - roli, jaką pełni w regionie Iran - powiedział w piątek w telewizji Fox News sekretarz stanu USA, Mike Pompeo. Spotkanie ma się odbyć w Polsce w dniach 13-14 lutego.

Rozmowy - podał Pompeo - skupią się na kwestii "stabilności, pokoju, wolności i bezpieczeństwa" w regionie Bliskiego Wschodu. - To zakłada także upewnienie się, że Iran nie będzie czynnikiem destabilizującym - oznajmił sekretarz stanu USA.

Organizację szczytu potwierdziła w piątek po południu strona polska. W oświadczeniu zamieszczonym na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych napisano, że spotkanie ministerialne, organizowane wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi jest "wyrazem strategicznego partnerstwa między USA i Polską, służącego realizacji wspólnych interesów w obszarze promocji międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa".