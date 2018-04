"Przebijało docenienie współpracy". Szef MON po rozmowach w Waszyngtonie

Foto: tvn24 Video: tvn24

Szef MON po rozmowach w Waszyngtonie

28.04 | Szef MON Mariusz Błaszczak na zakończenie swojej wizyty w Waszyngtonie wyraził zadowolenie z przebiegu rozmów. - We wszystkich rozmowach przebijało docenienie bardzo dobrej współpracy militarnej Polski z USA - powiedział minister. Poinformował, że zaprosił amerykańskiego ministra obrony do odwiedzenia Polski. - Wszystko wskazuje na to, że zaproszenie zostało przyjęte - stwierdził Błaszczak.

