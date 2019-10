Zarzuty dla właściciela lunaparku po śmierci 9-latka

Foto: Kontakt24 Video: Fakty TVN

Tragedia w lunaparku. Winny człowiek czy sprzęt?

9-letni chłopiec nie żyje, jego wujek trafił na kilka dni do szpitala. W niedzielę wybrali się do lunaparku w Szczytnie. Zdecydowali się na karuzelę zwaną breakdance. To właśnie tu doszło do nieszczęścia. W pewnej chwili zerwało się mocowanie. Kołyska, obracająca się wokół platformy i jednocześnie własnej osi, przechyliła się na bok, a dziecko uderzyło głową w podłogę platformy. Teraz sprawę bada prokuratura. Już wiadomo, że pracownicy miasteczka byli trzeźwi, a sprzęt miał odpowiednie atesty. Dlaczego więc doszło do tragedii? O tym w "Faktach" TVN o 19:00.

»