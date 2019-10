Rektor oskarżany o plagiat i mobbing. Kontrola w szkole policji po materiale "Superwizjera"

Na polecenie ministra Mariusza Kamińskiego zostanie wszczęta kontrola w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie – poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kontrola zostanie wszczęta w związku z emisją sobotniego materiału "Superwizjera" TVN24. Postępowanie przeprowadzi Departament Kontroli i Nadzoru MSWiA z udziałem funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji.

"Jeżeli w wyniku kontroli potwierdzą się nieprawidłowości lub zarzuty wobec Komendanta-Rektora, szef MSWiA będzie podejmował odpowiednie konsekwencje służbowe" - czytamy w komunikacie ministerstwa.

Mariusz Kamiński, szef MSWiA, kontrolę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zapowiedział po emisji reportażu w sobotnim wydaniu Superwizjera na antenie TVN24. W swoim materiale reporter przyjrzał się rektorowi szkoły policyjnej i jego habilitacji.

Uczelnia w Szczytnie to elitarna szkoła oficerska dla osób, które w przyszłości mają objąć najważniejsze stanowiska w organach ścigania. Według świadków, do których dotarł reporter Łukasz Frątczak, kariera naukowa rektora tej uczelni inspektora Marka Fałdowskiego budzi poważne wątpliwości.

"Mogli liczyć na podwyższone premie i nagrody"

Byli i obecni wykładowcy zarzucają komendantowi-rektorowi między innymi naruszenie praw autorskich, przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, mobbing oraz plagiat pracy habilitacyjnej.

Reporterzy "Superwizjera" dotarli do byłego wykładowcy i osoby z kadry kierowniczej uczelni. Była ona bezpośrednim świadkiem procesu habilitacyjnego komendanta Marka Fałdowskiego.

- Kiedy pan Fałdowski przyszedł na komendanta do szkoły, to podjął decyzję, że jego priorytetem jest zrobienie szybko habilitacji - powiedział były wykładowca. - Wybrał sobie grono osób, którym złożył propozycję, aby dopisały go do swoich publikacji, które już są nawet w trakcie wydawania - dodał.

Były pracownik uczelni przyznał, że on również otrzymał taką propozycję, ale na nią nie przystał.

- Natomiast osoby, które na taką ofertę pana Fałdowskiego przystały, mogły liczyć na podwyższone premie, nagrody, a niektóre osoby potem bardzo szybko w szkole awansowały - przekazał.

Reporterom udało się dotrzeć do dokumentów, które znajdują się w prokuraturze. Z zawiadomień, wniosków, przesłuchań oraz zeznań wyłania się ponury obraz uczelni kierowanej przez inspektora Marka Fałdowskiego.

