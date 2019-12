Wybuch gazu, zawalił się budynek. Pod gruzami mogą być ludzie





W trzykondygnacyjnym domu w Szczyrku doszło w środę wieczorem do wybuchu gazu. Budynek zawalił się – poinformowała rzecznik bielskiej straży pożarnej starsza kapitan Patrycja Pokrzywa. Dodała, że istnieje prawdopodobieństwo, iż pod gruzami są ludzie.

W środę przed godziną 19 doszło do wybuchu gazu w trzykondygnacyjnym domu w Szczyrku przy ul. Leszczynowej. Budynek się zawalił.

Trwa akcja gaśnicza i poszukiwawcza

Rzecznik bielskiej straży pożarnej starsza kapitan Patrycja Pokrzywa przekazała, że budynek zamieszkiwały dwie rodziny - łącznie 9 osób. Dodała, że jedna osoba, która w momencie wybuchu była poza budynkiem, poinformowała, że wewnątrz może znajdować się jeszcze osiem osób.

- Są jeszcze zarzewia ognia. Gdzieniegdzie pożar jest dogaszany. Odgruzowywanie utrudnia bardzo gęsty dym i pora nocna - mówiła po godzinie 20 rzeczniczka.

Dodała, że dojechała grupa poszukiwawcza z Jastrzębia-Zdroju z psami ratowniczymi. Na miejscu jest ponad 20 zastępów straży pożarnej.

Według informacji przekazanych przez dyspozytora Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa​ naruszona została konstrukcja sąsiednich budynków.

Prawdopodobnie doszło do przewiercenia gazociągu

Artur Michniewicz z Polskiej Spółki Gazownictwa powiedział, że na miejsce pojechały ekipy z pogotowia gazowego. Przekazał, że prawdopodobnie do wybuchu doszło wskutek przewiercenia gazociągu, stalowego, średniego ciśnienia. - Firma zewnętrzna, która wykonywała jakieś prace budowlane, wwierciła się po prostu w ten gazociąg - dodał. Doprecyzował, że prace były prowadzone przed budynkiem.



- Widocznie tego gazu dostało się na tyle dużo, w jakimś stopniu migrował do tego budynku, że później wystarczyła iskra, żeby doszło do tragedii - powiedział Michniewicz.



Dodał, że prawdopodobnie firma wykonywała prace bez zgłoszenia.

