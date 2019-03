"Nie było moim zamiarem urażenie kogokolwiek". Szczerski przeprasza za słowa o nauczycielach

Video: tvn24

PO chce dymisji Szczerskiego w związku ze słowami o...

04.03 | Wnioskujemy do prezydenta o zdymisjonowanie szefa gabinetu Krzysztofa Szczerskiego. Jeśli tak się nie stanie, to oznacza, że prezydent Andrzej Duda pochwala tego typu zdania - poinformował w poniedziałek poseł Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk. To reakcja na słowa prezydenckiego ministra, który odnosząc się do postulatów protestujących nauczycieli stwierdził, że "nie mają oni obowiązku życia w celibacie" i w związku z tym 500 plus także ich dotyczy.

