Szczerski w Waszyngtonie: rozmowy dotyczące ważnych tematów bliskie konkluzji





Foto: tvn24 | Video: tvn24 Krzysztof Szczerski udał się do Waszyngtonu na rozmowy przygotowujące spotkanie Duda-Trump

Jesteśmy bliscy zakończenia kilku ważnych tematów w rozmowach polsko-amerykańskich dotyczących obecności wojskowej USA w Polsce, dotyczących współpracy gospodarczej, przyszłości inicjatywy Trójmorza, także kwestii wizowej - powiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski w Waszyngtonie. Przebywa tam z dwudniową wizytą w związku z przygotowaniami do spotkania w Białym Domu prezydentów Polski i USA Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa. Dojdzie do niego 12 czerwca.

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski podkreślał we wtorek w rozmowie z dziennikarzami w Waszyngtonie, że "to będzie drugie spotkanie prezydentów w ciągu 10 miesięcy".

- To pokazuje intensywność kontaktów polsko-amerykańskich - powiedział.

"Rozmowy się toczą, są bliskie konkluzji"

- Jesteśmy bliscy zakończenia kilku ważnych tematów w rozmowach polsko-amerykańskich dotyczących obecności wojskowej USA w Polsce, dotyczących współpracy gospodarczej, przyszłości inicjatywy Trójmorza, także kwestii wizowej. Te rozmowy się toczą, są bliskie konkluzji - przekonywał.

Szczerski ocenił, że wizyta Dudy w Waszyngtonie "nada im nowego impulsu i pozwoli pewne tematy ostatecznie rozstrzygnąć i tym samym potwierdzić ten dobry stan relacji polsko-amerykańskich".

Szef gabinetu prezydenta powiedział, że szereg rozmów, które ma zaplanowane, "ma skonkludować etap przygotowań do wizyty pana prezydenta, tak, żeby prezydenci mogli ostatecznie podczas swojego spotkania w Białym Domu podjąć decyzje, które będą wiążące".

Pytany, czy można się spodziewać ogłoszenia podczas wizyty prezydenta decyzji, a przynajmniej kierunku, w którym będzie zmierzać kwestia zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce, powiedział, że "dalsze szczegóły dotyczące rozmów i tego, co planujemy jako program pana prezydenta w Białym Domu przekażę po rozmowach", które są przed nim.

Szereg rozmów

W poniedziałek Szczerski informował, że we wtorek i środę odbędzie rozmowy w Białym Domu z kierownictwem Narodowej Rady Bezpieczeństwa oraz z Kellyanne Conway - specjalną doradczynią prezydenta Donalda Trumpa.



Szef gabinetu prezydenta spotka się ponadto ze specjalnym wysłannikiem Waszyngtonu ds. Ukrainy Kurtem Volkerem. W Departamencie Stanu prezydencki minister będzie z kolei rozmawiał z Philipem T. Reekerem.



Szczerski wystąpi też na konferencji poświęconej Inicjatywie Trójmorza, która odbędzie się w siedzibie German Marshall Fund oraz spotka się z kierownictwem think-tanku - The Center for European Policy Analysis (CEPA).



Szef gabinetu prezydenta ma również zaplanowane spotkanie z prezydium Polsko-Amerykańskiej Rady Biznesu. Spotka się też z Kevinem A. Hassettem, przewodniczącym rady doradców gospodarczych prezydenta USA.

Spotkanie Duda-Trump

12 czerwca prezydent wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą złożą oficjalną wizytę w Waszyngtonie, gdzie w Białym Domu spotkają się z amerykańską parą prezydencką Donaldem Trumpem i Melanią Trump.

Będzie to już druga rozmowa w Białym Domu prezydentów Dudy i Trumpa. Poprzednie odbyło się jesienią ubiegłego roku.

Następnego dnia po wizycie w Białym Domu - 13 czerwca - rozpocznie się wizyta gospodarcza prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych, która potrwa do 17 czerwca. W jej trakcie Andrzej Duda odwiedzi najpierw Houston - największe miasto stanu Teksas. W kolejnych dniach prezydent odwiedzi Reno, Carson City i San Francisco.