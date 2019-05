Szczerski po rozmowach w Białym Domu: negocjacje Polski i USA w kulminacyjnym punkcie





Prezydencki minister Krzysztof Szczerski po rozmowach w Białym Domu, wyraził nadzieję, że planowane na 12 czerwca spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Donaldem Trumpem będzie miało "przełomowy charakter" dla polskich starań o zwiększenie obecności wojskowej USA w Polsce. Dodał, że strona polska ma nadzieję na podpisanie z Waszyngtonem również innych umów, między innymi gospodarczych.

- Jest wielka szansa, że już w czerwcu będziemy w stanie usłyszeć od prezydentów decyzje o kształcie i rodzaju zwiększonej obecności wojsk amerykańskich w Polsce – powiedział we wtorek Szczerski w rozmowie z grupą korespondentów polskich mediów po wyjściu z Białego Domu.

Szczerski w Waszyngtonie: rozmowy dotyczące ważnych tematów bliskie konkluzji Jesteśmy bliscy... czytaj dalej » Szef kancelarii prezydenta Dudy rozmawiał z przedstawicielami Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Białym Domu, w tym z Charlesem Kuppermanem, zastępcą doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta Trumpa.

Negocjacje "w kulminacyjnym punkcie"

Szczerski dodał, że negocjacje prowadzone przez grupy robocze Pentagonu i polskiego MON w sprawie zwiększenia obecności militarnej Stanów Zjednoczonych w Polsce "znajdują się w kulminacyjnym punkcie". Zastrzegał jednak, że ostateczna decyzja "będzie należała do prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych".

Prezydencki minister poinformował także, że jeśli w czasie czerwcowego spotkania prezydenci Duda i Trump będą mogli ogłosić "przełom" w sprawie współpracy wojskowej, to Andrzej Duda "będzie chciał uprzedzić sojuszników na temat tego, jak będzie wyglądało porozumienie polsko-amerykańskie".

Dodał, że prezydent jeszcze przed czerwcową wizytą w Białym Domu planuje spotkać się z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem w Brukseli, "żeby także tam przeprowadzić rozmowy informujące o kształcie tych porozumień".

"Możemy mieć rzeczywiście taki Big Bang"

Wśród innych potencjalnych tematów rozmów obu prezydentów, Szczerski wymienił sytuację w najbliższym otoczeniu Polski, problemy Bliskiego Wschodu, zagadnienia ekonomiczne, energetyczne, a "także inicjatywę Trójmorza, bo spotkanie odbędzie się bezpośrednio po szczycie Trójmorza".

Doradca prezydenta nie wykluczył, że wizyta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych zaowocuje podpisaniem nie tylko porozumienia w sprawie zwiększonej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, ale także innych obecnie negocjowanych porozumień.

- Mamy też nadzieję, że nie tylko dokument dotyczący wojskowej współpracy będzie podpisany podczas wizyty w Białym Domu, ale także podczas wizyty pana prezydenta w USA, zostaną podpisane inne porozumienia polsko-amerykańskie - powiedział Krzysztof Szczerski. - Możemy mieć rzeczywiście taki Big Bang w czasie tej czerwcowej wizyty, kilka bardzo ważnych dokumentów podpisanych pomiędzy Polską a USA w różnych dziedzinach: i gospodarczych, i politycznych - dodał.

"Poważna szansa" na wizytę Trumpa w Polsce

O czym Duda porozmawia z Trumpem? Rzecznik prezydenta zdradza szczegóły Prezydenci Polski... czytaj dalej » Szczerski powiedział, że prezydent Duda ponowi zaproszenie dla prezydenta Trumpa do odwiedzenia Polski we wrześniu na uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. - Myślę, że jest na to poważna szansa – dodał.

Całodniowe rozmowy obu prezydentów i towarzyszących im delegacji 12 czerwca zakończy przyjęcie wydane przez prezydenta Trumpa i pierwszą damę Melanię Trump na cześć prezydenta Dudy i jego małżonki Agaty Kornhauser-Dudy.

Czerwcowe rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem będą drugą jego wizytą w Białym Domu w ciągu ostatnich 10 miesięcy.

Poprzednio spotkał się on z Donaldem Trumpem 18 września 2018 r. podczas swojej roboczej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Przywódcy podpisali wtedy deklarację o strategicznej współpracy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Polską.

Szereg spotkań ministra

Krzysztof Szczerski, przed wtorkowymi rozmowami w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu, wystąpił też podczas zorganizowanej przez waszyngtoński ośrodek politologiczny German Marshall Fund of the United States (GMF) sesji poświęconej Inicjatywie Trójmorza.

W sesji German Marshall Fund wziął udział m.in. Kevin Hassett, przewodniczący Rady Doradców Ekonomicznych prezydenta Trumpa.

Szef gabinetu prezydenta Polski spotkał się także we wtorek w ambasadzie RP w Waszyngtonie z ambasadorem Kurtem Volkerem, specjalnym wysłannikiem Stanów Zjednoczonych na Ukrainę.

W środę Szczerski odbędzie szereg spotkań w Departamencie Stanu USA, w tym z Philipem T. Reekerem od marca bieżącego roku pełniącym obowiązki asystenta sekretarza stanu ds. Europy i Eurazji.