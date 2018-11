Kolejna partia szczepionek przeciwko odrze trafi do przychodni

Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Ogniska odry w Europie. "Obrona przed tą chorobą jest...

Odra to jedna z najbardziej zaraźliwych chorób zakaźnych. Co gorsza przenosi się wtedy, kiedy jeszcze nikt nic nie wie. Właściwie obrona przed tą chorobą jest niemożliwa - mówił "Faktach o Świecie" TVN24 BiS doktor Paweł Grzesiowski, komentując informacje WHO na temat liczby zachorowań na odrę w Europie. Jak podkreślił, ta choroba "obarczona jest bardzo poważnymi powikłaniami".

