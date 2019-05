Premier Mateusz Morawiecki i minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński wzięli udział w uroczystym podniesieniu flagi państwowej w Szczecinie. - Polskość wyznaczana przez biało-czerwoną flagę to jest wybór, to jest stan ducha, polskość oznacza solidarność, polskość oznacza wolność, polskość oznacza wielkość - powiedział premier.

Premier i minister wzięli udział w uroczystym podniesieniu flagi państwowej na budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Gdzie i jak wywiesić biało-czerwoną, żeby uniknąć błędu 2 maja to Dzień... czytaj dalej » - Barwy biało-czerwone, nasza flaga to przeszłość, teraźniejszość i przyszłość - mówił Morawiecki na zorganizowanej później konferencji prasowej.

Szef rządu przypomniał, że pierwotnie barwą polskiego wojska był karmazyn, uważany za najszlachetniejszą z barw. - Jesteśmy takim najdzielniejszym, najszlachetniejszym narodem - stwierdził premier.

- Dzisiaj lata walki, trudne lata możemy zamienić na ciężką pracę dla Rzeczypospolitej, bo polskość wyznaczana przez biało-czerwoną flagę to jest wybór, to jest stan ducha, polskość oznacza solidarność, polskość oznacza wolność, polskość oznacza wielkość i taka jest też nasza droga, taka jest droga, którą idziemy waszym śladem drodzy czcigodni weterani, kombatanci i taka jest droga, którą głęboko wierzę będą szły pokolenia, które są tutaj wśród nas, pokolenia harcerzy i całej polskiej młodzieży - powiedział Morawiecki.

"Pokazujemy swoje przywiązanie i szacunek do Polski"

Premier z okazji Dnia Flagi zamieścił też film na Twitterze. "Wieszanie flagi w dniu 2 maja to symbol, który ma ogromne znaczenie. Pokazujemy swoje przywiązanie i szacunek do Polski, którą mamy nie tylko w sercu, ale chcemy się nią podzielić z rodziną i naszymi sąsiadami, budując wspólnotę Rzeczpospolitej" - napisał.



Dzień Flagi

Dzień Flagi obchodzony jest 2 maja na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalonej przez Sejm 20 lutego 2004 r. Wraz z Dniem Flagi 2 maja w Polsce jest obchodzony Dzień Polonii i Polaków poza granicami kraju, ustanowiony przez Sejm 20 marca 2002 roku.

Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu - godła Litwy. Oba godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na naszej fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.