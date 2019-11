"Jechał prosto na mój samochód". Policyjny pościg za poszukiwanym mężczyzną

Video: tvn24

Poduszką i kołdrą w policyjny radiowóz. Nietypowy pościg w...

Kryminalne kino akcji. Uciekając przed policją pewien osiemnastolatek wyrzucał z samochodu, co tylko miał pod ręką. Rzucił butelką, potem poduszką, na koniec wywalił też kołdrę. Na próżno. Kiedy go zatrzymano, oświadczył: wiecie co, chciałem, aby to był pościg jak w amerykańskich filmach. Więcej takich historii w "Rankingu Mazura" na antenie TVN24 w niedzielę o 18:15.

