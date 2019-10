Policjant trafił do aresztu za czyn pedofilski

Pozostałe informacje

Wojewoda małopolski Piotr Ćwiek unieważnił we wtorek uchwałę krakowskiej Rady Miasta dotyczącą edukacji seksualnej. W środę... czytaj dalej »

17:39

Odtwórz: "Obrona Polski to coś, do czego my, Amerykanie, musimy być gotowi w praktyce, a nie tylko w teorii"

Obrona Polski to coś, do czego my, Amerykanie, musimy być gotowi w praktyce, a nie tylko w teorii – mówi w rozmowie z tvn24.pl... czytaj dalej »