W czwartek w samo południe w stolicy i Poznaniu uruchomione zostaną syreny alarmowe, by uczcić 75. rocznicę wybuchu powstania w warszawskim getcie. W tym czasie uczniowie III klas gimnazjów będą pisali egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej. Rzeczniczka prasowa poznańskiego urzędu miasta Hanna Surma zapewniła jednak, że w szkołach, gdzie będzie się odbywał egzamin, syreny zostaną wyłączone.

Przywileje szlacheckie, dochody państwa. Egzamin gimnazjalny z wiedzy humanistycznej Granice państwa w... czytaj dalej » Jak tłumaczyła w środę dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Marcjanna Klessa, wycie syren może być podstawą do zgłaszania zastrzeżeń dotyczących przebiegu egzaminu.

- Po sygnałach od dyrektorów szkół rozmawiałam już na ten temat we wtorek telefonicznie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. W środę wysłaliśmy w tej sprawie pismo. Godzina 12, na którą planowany jest alarm, to czas, kiedy uczniowie będą jeszcze w trakcie egzaminu – mówiła.

OKE w Poznaniu zwróciła się w pismach z prośbą o zmianę terminu bądź godziny alarmu. Klessa dodała, że syreny mają być włączone przez minutę, ale to i tak może rozkojarzyć młodzież, co może mieć wpływ na wyniki egzaminu.



- Wydział Oświaty przesłał informacje o tym alarmie do szkół z prośbą, aby nie zwracać na te syreny uwagi. To, że szkoły nie będą zwracać uwagi na alarm, nie oznacza jednak, że za chwilę nie będziemy mieli zastrzeżeń ze strony formalnej, że komuś to przeszkadzało – podkreśliła.

Syreny zostaną wyłączone

Rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Poznania Hanna Surma tłumaczyła, że syreny alarmowe zostaną w mieście uruchomione, ale powodem nie jest próbny alarm - jak wskazywała OKE - lecz uczczenie 75. rocznicy wybuchu powstania w warszawskim getcie.



Wyciek z egzaminu gimnazjalnego. "Zgłosiliśmy to na policję" Przed egzaminem... czytaj dalej » W środę wieczorem Surma poinformowała, że w związku z prośbami OKE i zgłaszaną przez Komisję sytuacją, "w szkołach, gdzie będzie odbywał się egzamin, syreny zostaną wyłączone" – powiedziała.



W Poznaniu syreny alarmowe znajdują się na około 10 budynkach, w których będzie się odbywał egzamin gimnazjalny.

Szkoły uprzedzone

W Warszawie dla uczczenia 75-rocznicy wybuchu powstania w getcie w samo południe uruchomione zostaną nie tylko syreny alarmowe, ale także kościelne dzwony.



Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie Anna Frenkiel zapewniła, że szkoły zostały o tym uprzedzone. - Przypomnimy o tym jeszcze raz szkołom w serwisie dla dyrektorów - dodała.



Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik powiedział, że jeśli któryś z uczniów zgłosi zastrzeżenia dotyczące przeprowadzenia egzaminu ze względu na syreny alarmowe, będzie mógł przystąpić do niego jeszcze raz w drugim terminie w czerwcu. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty takie zastrzeżenie uczeń lub jego rodzice muszą złożyć we właściwej terytorialnie okręgowej komisji egzaminacyjnej w dwa dni robocze od przeprowadzenia danej części egzaminu.

Egzaminy

Wojewoda jednak uruchomi syreny w 75. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim Ministerstwo... czytaj dalej » Trzydniowe egzaminy gimnazjalne rozpoczęły się w środę egzaminem z wiedzy humanistycznej. W czwartek odbędzie się egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, zaś w piątek z języka obcego.



Egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej rozpocznie się o godzinie 9. Uczniowie najpierw dostaną blok zadań z nauk przyrodniczych - biologii, chemii, fizyki i geografii. Na rozwiązanie zadań będą mieli 60 minut (dyslektycy 80 minut). Następnie będą mieli przerwę do godziny 11, po której przystąpią do rozwiązywania bloku zadań z matematyki. Ta część egzaminu potrwa 90 minut (dla dyslektyków 135 minut).



Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu w kwietniu, będzie go pisać w drugim terminie w czerwcu. Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę także oceny na świadectwie szkolnym.

