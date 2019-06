Sylwester Tułajew sekretarzem stanu w MSWiA

Foto: Wojciech Pacewicz/PAP Video: tvn24

Witek szefową MSWiA: To dla mnie niespodzianka. Będę sie...

05.04 | - Jeśli powierza mi się jakieś zadanie to staram się je wykonać najlepiej jak potrafię, ale zawsze z ogromną pokorą, bo mam świadomość, że nie jestem omnibusem, nie wszystko wiem, doświadczenie życiowe, zawodowe i polityczne odgrywają tutaj na pewno dużą rolę, ale to jest za mało, to jest resort zupełnie dla mnie nowy, też niespodzianka, dlatego będę przede wszystkim się na początku bardzo intensywnie tego resortu uczyć, żeby nikt nie musiał się za mnie wstydzić, żeby wszystko poszło dobrze - mówiła Elżbieta Witek we wtorek w rozmowie z dziennikarzami po podebraniu nominacji na szefową MSWiA.

»