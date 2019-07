"Codziennie ryzykujecie". Święto Policji w setną rocznicę powstania tej służby

Nie byłoby silnego państwa, wyrozumiałego dla słabszych, a stanowczego i czasem bezwzględnego dla silnych i dla przestępców, bez sprawnej i dobrze wyposażonej policji - podkreślił w środę premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości setnej rocznicy powstania Policji Państwowej. Prezydent Andrzej Duda wręczył akty mianowania na stopnie generalskie czterem oficerom policji oraz odznaczenia państwowe za zasługi w ratowaniu życia.

Minister Witek: atak na mundur, na policjanta, jest atakiem na państwo polskie Nie ma zgody na... czytaj dalej » W środę na placu Piłsudskiego w Warszawie odbyły się centralne obchody Święta Policji, które w tym roku przypada w setną rocznicę powołania Policji Państwowej.

W uroczystości uczestniczyli m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbieta Witek oraz wiceminister Jarosław Zieliński, parlamentarzyści, europosłowie i funkcjonariusze policji z całego kraju.

Nominacje generalskie i odznaczenia państwowe

Podczas obchodów prezydent Andrzej Duda wręczył czterem oficerom policji akty mianowania na stopnie generalskie, a Elżbieta Witek – tradycyjne szable generalskie. Na stopień nadinspektora Policji mianowani zostali: Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Paweł Dzierżak, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński oraz Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Henryk Moskwa.

Prezydent wręczył także odznaczenia za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego. Krzyż Zasługi za Dzielność otrzymał między innymi sierż. sztab. Marek Młodawski. "W październiku ubiegłego roku uratował dwie osoby dorosłe i troje dzieci z pożaru domu" – odczytano podczas ceremonii. Takie samo wyróżnienie odebrał także mł. asp. Karol Susz, który w maju ubiegłego roku chroniąc kobietę przed atakiem uzbrojonego w nóż włamywacza, sam został ranny.



Medalem za Ofiarność i Odwagę uhonorowany został st. asp. Rafał Dąbrowski, który uratował w czerwcu troje tonących dzieci i osobę dorosłą.



Podczas uroczystości na pierwszy stopień oficerski mianowani zostali absolwenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Odbyła się także ceremonia ślubowania Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. Ślubowanie przyjął komendant stołeczny policji nadinsp. Paweł Dobrodziej.



Na centralnych obchodach wyróżnieni zostali tegoroczni laureaci konkursu "Policjant, który mi pomógł", zainicjowanego przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".

Oglądaj Wideo: tvn24 Prezydent wręczył policjantom odznaczenia państwowe

Prezydent: dziękuję za to, że jest to służba tak dobra

"W Polsce jest miejsce dla każdego, ale na pewno nie ma miejsca na chuligańskie zachowania" Jest to... czytaj dalej » Prezydent w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na słowa, od których zaczyna się policyjne ślubowanie.

- "Ślubuję służyć wiernie narodowi". Ktoś powie, dlaczego nie Rzeczypospolitej Polskiej. Tak oczywiście, Rzeczypospolitej Polskiej także, ale poprzez służbę narodowi, czyli poprzez służbę człowiekowi. To jest właśnie wielkie zadanie tej niezwykle istotnej służby, jaką jest policja - podkreślił Andrzej Duda.



- Dziękuję wszystkim funkcjonariuszom policji i ich rodzinom za tę niezwykłą, oddaną służbę narodowi i ojczyźnie, którą na co dzień pełnią. Dziękuję za to, że jest to służba tak dobra, że zasługuje na tę niezwykle wysoką również ocenę społeczną, bo to jest najważniejsze - powiedział prezydent.

"To służba ludziom, którą wykonuje się nie tylko w godzinach służbowych"

- Policjant musi być godnie wyposażony i powinien być godnie wynagradzany, a przede wszystkim powinien móc służyć jak najbezpieczniej, a to jest kwestia godnych warunków służby i dobrego wyposażenia - mówił Duda.



Dodał, że z w ramach programu modernizacji służb mundurowych podległych MSWiA największa część środków skierowana jest na modernizację policji. - Kupowany jest nowy sprzęt, odnawiane są posterunki, komisariaty, a niektóre wracają, tam, gdzie zostały zlikwidowane. Myślę, że to także ogromnie ważne i niezwykle symboliczne dla mieszkańców, którzy odzyskują swoich stróżów prawa - podkreślił prezydent.



Dodał, że służba w policji to wybór życiowy. - To nie jest praca za pensję, to jest służba narodowi i Rzeczypospolitej Polskiej, to jest służba ludziom, którą wykonuje się całym życiem, nie tylko w godzinach służbowych - podkreślił Duda.



Prezydent wspomniał policjanta, który zginął w Warszawie, po służbie ratując na przystanku innego człowieka. - Chylę głęboko czoło, tak i wy wszyscy, przed tymi właśnie, którzy oddali życie w służbie, chylę głęboko czoło przed wszystkimi, którzy w służbie nie wahali się odnieść ran po to, by pomagać i ratować drugiego człowieka, po to, by ratować mienie, po to, by starać się, aby Polska była państwem bezpiecznym i sprawiedliwym - powiedział prezydent.



Szarmancki wiceminister Zieliński oddał kwiaty policjantce Wiceminister... czytaj dalej » Podkreślił, że służy nie tylko funkcjonariusz, ale także rodzina, która czeka, kiedy policjant wróci bezpiecznie po służbie do domu.

Morawiecki: nie byłoby silnego państwa bez sprawnej i dobrze wyposażonej Policji

- "Siła bez sprawiedliwości jest tyranią, a sprawiedliwość i wolność bez siły, to tylko dziecinada i gadulstwo" - te słowa marszałka Józefa Piłsudskiego są dewizą, wyznacznikiem naszych działań. Właśnie silne państwo polskie, wyrozumiałe i pomocne wobec słabszych, (...) a silne i stanowcze, a czasami surowe i bezwzględne wobec silnych, wobec przestępców, to państwo, które jest oczekiwane - jestem przekonany - przez wszystkich - mówił szef rządu Mateusz Morawiecki.

Podkreślił, że "nie byłoby możliwości budowania takiego państwa bez sprawnej dobrze wyposażonej i dobrze uzbrojonej policji". - Chciałbym złożyć najgłębsze wyrazy podziękowania dla wszystkich funkcjonariuszy, funkcjonariuszek i pracowników cywilnych policji za wasz trud, za wielkie poświęcenie - powiedział premier.



Dziękował funkcjonariuszom za służbę, ogromne poświęcenie, za wszystko, co robią każdego dnia, "a czasami za ofiarę życia" i za to, że codziennie idąc do pracy muszą mieć świadomość narażania własnego życia.



- Chcę za to wszystko wam gorąco podziękować, bo nie byłoby tych wskaźników bezpieczeństwa, o których mówią nam nasi obywatele. 98 procent naszych obywateli czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania. Sądzę, że to jeden z najwyższych współczynników na świecie. Nie byłoby tak wspaniałych społecznych przekonań co do bezpieczeństwa bez waszej ofiarnej służby, bez waszej obecności - podkreślił Morawiecki zwracając się do funkcjonariuszy policji.

"Macie mundur, który musicie nosić z godnością"

Szefowa MSWiA Elżbieta Witek przywołała obecność na placu pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego.

- Myślę, że gdyby tu był, byłby z was bardzo dumny, tak jak ja jestem dumna - powiedziała minister.

- Dumne jest z was państwo polskie. Ponad 123 lata trzeba było czekać, żeby na ulicach polskich miast odradzającej się Rzeczypospolitej zobaczyć polskiego policjanta - mówiła.



Zwróciła uwagę na trudny wymiar służby w policji. - Służba w policji jest ciężka, wymaga odwagi, poświęcenia, ciągłego doskonalenia się i wy to robicie. Jesteście bardzo profesjonalni. Dbacie o ład i porządek publiczny, ale przede wszystkim dbacie o bezpieczeństwo obywateli - mówiła. Jak dodała, tylko na "takim fundamencie jak bezpieczeństwo można budować dobrą przyszłość państwa.

- I to właśnie waszej ponad 100-tysięcznej formacji to bezpieczeństwo zawdzięczamy - podkreśliła.



- Chylimy dzisiaj przed wami czoło w podziękowaniu za wasz codzienny wysiłek. Za to, że codziennie ryzykujecie - oznajmiła. - Na co dzień jesteście narażeni na wielki stres. Wiemy o tym, ale chciałam przypomnieć wszystkim - także wam - że macie mundur, który musicie nosić z godnością - przypomniała szefowa MSWiA.

"Zrobimy wszystko, aby Polska nadal była niezwykle bezpiecznym krajem"

"Łaska ministra". Zwrot w sprawie dezubekizacji? Wiceszef MSWiA... czytaj dalej » W przemówieniu otwierającym uroczystości komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk podkreślił, że obchody Święta Policji to dowód, jak ważna jest pamięć o poświęceniu poprzednich pokoleń w walce o wolność i niepodległość Polski. "

- Dziś piękne i chlubne tradycje w połączeniu ze współczesnymi wymaganiami stanowią solidny fundament i są podstawą sprawnego działania dzisiejszej policji. Jesteśmy dumni z naszej przeszłości i z wielką pokorą korzystamy z jej zasobów - zaznaczył.



Zdaniem komendanta "w drugie stulecie polska Policja wkracza z pełnym zaangażowaniem".

- Deklaruję, że zrobimy wszystko, aby Polska nadal była niezwykle bezpiecznym krajem, a wszyscy, którzy tutaj mieszkają, mogli czuć się bardzo bezpiecznie. Jesteśmy waszą policją - oświadczył Szymczyk.