Po raz pierwszy od 20 lat. W Suwałkach 16 przypadków odry, kolejne 17 badanych

Video: tvn24

Odra wróciła! W Pruszkowie zachorowała cała rodzina

23.11 | To historia z podwarszawskiego Pruszkowa, gdzie na odrę zachorowała cała sześcioosobowa rodzina. To historia, która dokładnie pokazuje, jak z zarażeniem radzą sobie zaszczepieni, a jak ci, którzy szczepieni nie byli. To też historia, która uświadamia, jak bardzo zapomnianą chorobą jest odra, nawet w służbie zdrowia.

