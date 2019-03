"Złożymy stosowne zawiadomienie na policji". Posłowie stawiają ultimatum Suskiemu

Jeżeli w dniu dzisiejszym ta tablica nie wróci do klubu Platformy Obywatelskiej, złożymy stosowne zawiadomienie na policji - zapowiedział poseł PO Cezary Tomczyk. Odniósł się w ten sposób do zabrania z sejmowego korytarza przez posła PiS Marka Suskiego tablicy przedstawiającej "układ Kaczyńskiego". - To policja powinna w pierwszym kroku zająć się takim zwykłym występkiem, jakim jest kradzież - podkreślił.

Tablica przedstawiająca powiązania między bohaterami publikacji prasowych dotyczących spółki Srebrna i planów budowy wieżowca w centrum Warszawy, nazywana "układem Kaczyńskiego", została ustawiona w Sejmie przez posłów opozycji w lutym. W nocy z niedzieli na poniedziałek zniknęła z sejmowego korytarza. Kancelaria Sejmu tłumaczyła, że plansza trafiła do depozytu straży marszałkowskiej jako "niezgodna z przepisami" i że została ustawiona bez zgody władz Sejmu.

We wtorek posłowie Platformy Obywatelskiej - Mariusz Witczak, Marcin Kierwiński, Krzysztof Brejza i Cezary Tomczyk - przedstawili w Sejmie nową tablicę z tą samą grafiką. W środę plansza została ponownie usunięta. Tym razem zabrała ją nie straż marszałkowska, ale szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

W czwartek do tej sprawy odnieśli się posłowie PO Cezary Tomczyk i Mariusz Witczak. Na konferencji prasowej zapowiedzieli powrót tablicy na sejmowy korytarz.

- Chcemy bardzo jasno zadeklarować, że tablica wróci do Sejmu zgodnie z naszą zapowiedzią - mówił Tomczyk.

Posłowie zaprezentowali też "tablicę elektroniczną". Jak tłumaczyli, jest to "tablica w formie animacji, która będzie wysłana do wszystkich członków Platformy Obywatelskiej (...) tak, aby każdy mógł zobaczyć jak wygląda sieć powiązań pomiędzy politykami PiS-u a ludźmi związanymi ze spółką Srebrna".

- Na tej tablicy znajdują się same fakty. Te powiązania to same fakty - mówił Tomczyk. - Dzisiaj do polityków PiS-u można powiedzieć: pamiętajcie o siódmym przykazaniu [Dekalogu - przyp. red.], które sprowadza się do krótkiego 'Nie kradnij' - dodał.

"Człowiek, który kradnie tablicę, powinien w tej sprawie po prostu przeprosić"

Cezary Tomczyk odniósł się także do zabrania we wtorek tablicy przez Marka Suskiego.

- Jeżeli w dniu dzisiejszym ta tablica nie wróci do klubu obywatelskiego Platformy Obywatelskiej, złożymy stosowne zawiadomienie na policji - zapowiadał. Jak mówił, "policja w pierwszym kroku powinna zająć się takim zwykłym występkiem, jakim jest kradzież, ale pamiętajmy, że [to jest - przyp. red.] kradzież dokonana przez szefa gabinetu politycznego premiera Morawieckiego, ministra w rządzie PiS-u" - zaznaczył.

- Człowiek, który kradnie tablicę, powinien w tej sprawie po prostu przeprosić i sprawę jak najszybciej załatwić - zaapelował parlamentarzysta Platformy.

