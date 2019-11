Suski pokieruje komisją energii i skarbu. Wybrano też szefów innych komisji

Dotychczasowy szef gabinetu politycznego premiera, Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości, został jednogłośnie wybrany w czwartek na szefa sejmowej Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa. Wyłonione w środę inne komisje sejmowe również wybrały swoich przewodniczących. Henryk Kowalczyk (PiS) został szefem Komisji Finansów Publicznych, Paweł Olszewski (PO) przewodniczącym Komisji Infrastruktury. Komisją Edukacji, Nauki i Młodzieży pokieruje Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS).

Sejm wybrał składy komisji i posłów sekretarzy. Potem marszałek zarządziła przerwę Sejm po godzinie... czytaj dalej » Marek Suski dostał 30 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Od grudnia 2017 roku Suski był szefem gabinetu politycznego premiera Mateusza Morawieckiego.

Komisja wybrała też bez głosów sprzeciwu wiceprzewodniczących sejmowej Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa. Z ramienia klubu PiS zostali nimi Ewa Malik i Maciej Małecki. W prezydium komisji zasiądą także Mieczysław Kasprzak z klubu PSL-Kukiz’15, Tomasz Nowak z klubu KO i Robert Winnicki z Konfederacji.

W komisji tej - w rozpoczynającej się kadencji Sejmu - zasiada 32 posłów: 18 z PiS, trzech z klubu PSL-Kukiz’15, siedmioro z klubu KO, troje z Lewicy i jeden z Konfederacji.

Sejm wybrał składy osobowe

W środę Sejm wybrał składy osobowe komisji. Po głosowaniach marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła przerwę w obradach do 19 listopada.

CZYTAJ WIĘCEJ O SKŁADACH OSOBOWYCH KOMISJI SEJMOWYCH >>>

Komisja Infrastruktury

Paweł Olszewski (KO) został w czwartek wybrany na przewodniczącego sejmowej Komisji Infrastruktury. Za tą kandydaturą głosowało 31 posłów, jeden był przeciw.

Nowe rozdanie w sejmowych komisjach Parlament wybrał... czytaj dalej » Olszewski był między innymi sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, był posłem V, VI, VII i VIII kadencji.

Nowy przewodniczący będzie miał czterech zastępców: jednego z KO i trzech z PiS. Zastępcami przewodniczącego zostali: Cezary Grabarczyk (KO), Jerzy Polaczek (PiS), Anna Milczanowska (PiS) i Piotr Król (PiS). Wybór wiceprzewodniczących był głosowany wspólnie. Za ich wyborem opowiedziało się 31 posłów, jeden poseł wstrzymał się od głosowania.

Komisja Finansów Publicznych

Henryk Kowalczyk z PiS został wybrany przewodniczącym sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Podczas pierwszego posiedzenia tej komisji wybrano też pięciu jej wiceprzewodniczących - trzech z PiS i dwóch z Koalicji Obywatelskiej.

Kowalczyk w ustępującym rządzie pełnił funkcję ministra środowiska. Był posłem V, VI, VII i VIII kadencji. Jego zastępcami zostali jednogłośnie wybrani: Krystyna Skowrońska (KO), Izabela Leszczyna (KO), Gabriela Masłowska (PiS), Tadeusz Cymański (PiS) oraz Andrzej Kosztowniak (PiS).

Senat wznowił obrady. "To jest bardzo pracowity dzień" Oczy zwrócone na... czytaj dalej » - Postaram się swoje doświadczenie w pracy tej komisji z kilku kadencji, wykorzystać do sprawnego przeprowadzania obrad - powiedział Kowalczyk po wyborze na przewodniczącego. Zaznaczył, że komisja finansów jest "najbardziej zapracowaną komisją". - Chcielibyśmy, aby ta praca była pracą bardzo merytoryczną, i aby to, co będziemy opracowywali tutaj, na tej sali, czy w innych miejscach, było z pożytkiem przede wszystkim dla Polski, dla jej finansów - zaznaczył.

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS) wybrana została przewodniczącą sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Wybrano też sześcioro jej zastępców. Przewodniczącą i jej zastępców komisja edukacji wybrała spośród swoich członków.

Kandydaturę Stachowiak-Różeckiej na przewodniczącą w głosowaniu poparło 34 posłów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zastępcami przewodniczącej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży zostali: Zbigniew Dolata (PiS), Kazimierz Moskal (PiS), Krystyna Szumilas (PO), Dariusz Klimczak (PSL-Kukiz'15), Bogusław Wontor (Lewica) i Artur Dziambor (Konfederacja). Za kandydaturami zastępców przewodniczącej głosowało 35 posłów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Poseł PiS Marek Ast został przewodniczącym sejmowej komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Ast został wybrany na przewodniczącego jednogłośnie - głosowało za nim 26 członków komisji.

"Skończyła się władza totalna". Nowe rozdanie w parlamencie W nowym... czytaj dalej » Na swych wiceprzewodniczących komisja wybrała: Annę Milczanowską i Tomasza Rzymkowskiego (oboje PiS), Kamilę Gasiuk-Pihowicz (KO) i Krzysztofa Paszyka (KP-PSL-Kukiz'15). Wybór wiceprzewodnicących dokonany został łącznie - przy jednym głosie wstrzymującym.

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

Jan Grabiec (KO) został jednogłośnie wybrany na szefa sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Dostał 16 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

W skład komisji w rozpoczynającej się kadencji Sejmu wchodzi 17 posłów: ośmioro z PiS (w tym jedyna kobieta w komisji - Barbara Dziuk), jeden z klubu PSL-Kukiz’15, pięciu z klubu KO i trzech z Lewicy.

Komisja Spraw Zagranicznych

Również Komisja Spraw Zagranicznych wybrała w czwartek swoje prezydium. Zbigniew Rau (PiS) został jednogłośnie wybrany na szefa komisji.

Czterech wiceprzewodniczących wybrano jednogłośnie. Zostali nimi: Arkadiusz Mularczyk (PiS), Przemysław Czarnecki (PiS) oraz Paweł Kowal (KO) i Paweł Zalewski (KO).

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Poseł Robert Telus (PiS) został wybrany przewodniczącym sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Telus otrzymał 29 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Posłowie wybrali ponadto czterech wiceprzewodniczących: Dorotę Niedzielę (KO), Jarosława Sachajkę (PSL-Kukiz15), Ryszarda Bartosika (PiS) i Kazimierza Gwiazdowskiego (PiS).

Komisja Łączności z Polakami za Granicą

Robert Tyszkiewicz z KO został przewodniczącym sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Wybór wiceprzewodniczących komisja przełożyła na następne posiedzenie.

Posłanka Aleksandra Gajewska złożyła ślubowanie. Jako jedyna tego dnia Posłanka Koalicji... czytaj dalej » Za kandydaturą Tyszkiewicza głosowało 25 posłów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się. Na prośbę KO wybór pozostałych czterech osób do prezydium komisji przełożono na następne posiedzenie.

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

Magdalena Biejat (Lewica Razem) została wybrana na przewodniczącą sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Podczas posiedzenia wybrano też czterech jej zastępców.

Kandydaturę Biejat na przewodniczącą komisji w głosowaniu poparło 25 posłów, przeciw było trzech, czterech wstrzymało się od głosu.

Zastępcami przewodniczącej zostali: Urszula Rusecka (PiS), Teresa Wargocka (PiS), Agnieszka Ścigaj (KP PSL-Kukiz'15) i Marzena Okła-Drewnowicz (KO).

Komisja Kultury i Środków Przekazu

Piotr Babinetz z PiS został przewodniczącym sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Za jego wyborem głosowało 23 posłów, nikt nie był przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Na wiceprzewodniczących wybrano: Bożenę Żelazowską (PSL-Kukiz'15), Iwonę Śledzińską-Katarasińską (KO), Joannę Lichocką (PiS), Joannę Scheuring-Wielgus (Lewica) oraz Marka Suskiego (PiS).