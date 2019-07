PiS chce nowelizacji kodeksu wyborczego. Chodzi o stwierdzanie ważności wyborów

Usprawnienie procedur i doprecyzowanie regulacji to powody, dla których Prawo i Sprawiedliwość złożyło we wtorek w Sejmie projekt noweli Kodeksu wyborczego. Według niego o ważności wyborów prezydenckich, do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz ważności wyboru posła, przeciwko któremu wniesiono protest, Sąd Najwyższy będzie orzekał w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.