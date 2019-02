Strzembosz: pani minister oświaty powinna zareagować na słowa Zybertowicza

Foto: tvn24 Video: tvn24

07.02 | Młodzież, co prawda powinna być wychowywana w pewnej atmosferze realizmu politycznego, ale nie na zasadzie ośmieszania wydarzeń z obrad Okrągłego Stołu - mówił w "Kropce nad i" były I prezes Sądu Najwyższego, profesor Adam Strzembosz. Odniósł się do wypowiedzi doradcy prezydenta profesora Andrzeja Zybertowicza na temat obrad Okrągłego Stołu, który powiedział, że "władza (komunistyczna - red.) podzieliła się władzą z własnymi agentami". - Przecież to nie jest tak, żeby agenci obalili ustrój - dodał Strzembosz.

