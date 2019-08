Konflikt dwóch kierowców, jeden miał wyciągnąć broń. "Policjanci zabezpieczyli wiatrówkę"





»

Najpierw jeden z kierowców miał zajechać drogę drugiemu. Przejechali odcinek ulicy Wincentego Pola i znowu mieli zajeżdżać sobie drogę, aż się pokłócili. Wtedy jeden z kierowców miał wyciągnąć przedmiot przypominający broń i oddać strzał. Policjanci zabezpieczyli wiatrówkę i zatrzymali trzy osoby, w tym nastolatkę. Postrzelony mężczyzna trafił do szpitala.

W poniedziałek po południu do policjantów z komendy miejskiej w Białymstoku zadzwonił mężczyzna.

- Ze zgłoszenia poszkodowanego wynikało, że między nim i drugim kierowcą, który zajechał mu wcześniej drogę, doszło do wymiany zdań. Po czym kierowca, który zajechał drogę poszkodowanemu, wyciągnął w jego kierunku przedmiot przypominający wyglądem broń i oddał strzał – poinformowała aspirant Edyta Wilczyńska z zespołu prasowego podlaskiej policji. Strzały w parku. Starsza kobieta raniona śrutem w twarz Ktoś strzelał z... czytaj dalej »

Jedna osoba została ranna

Do sprzeczki i strzelaniny doszło na białostockim osiedlu Wygoda. Kierowcy opla vectra drogę na ulicy Wincentego Pola zajechał 20-letni kierowca volkswagena polo. Ktoś strzelał, po czym uciekł w kierunku ulicy 42. Pułku Piechoty.

- Poszkodowany to 59-letni mężczyzna. Policjanci zabezpieczyli broń - wiatrówkę, z której prawdopodobnie wczoraj oddany został strzał – przekazała nowe ustalenia dziennikarzom Wilczyńska.

Postrzelony mężczyzna trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku z drobnym urazem.

- Nie miał poważnych uszkodzeń ciała, które wymagałyby hospitalizacji. Po zaopatrzeniu i trzech godzinach pobytu w szpitalu, mężczyzna został wypisany do domu – potwierdziła Katarzyna Malinowska – Olczyk, rzeczniczka prasowa szpitala.

Policjanci podkreślają, że są to wstępne ustalenia i prowadzą intensywne czynności, by odtworzyć dokładny przebieg zdarzenia.

Trzy osoby zatrzymane

Jeszcze w poniedziałek wieczorem policja zatrzymała dwie osoby zamieszane w strzelaninę na Wygodnie. To 20-letni mężczyzna i 16-latka. - To kierowca samochodu, który zajechał drogę poszkodowanemu i oddał strzał w jego kierunku, oraz pasażerka tego auta – potwierdziła we wtorek rano aspirant Wilczyńska. Za głośno rozmawiali. Strzelił do nich z wiatrówki 25-latek z... czytaj dalej »

Mężczyzna został zatrzymany. 16-latka trafiła do policyjnej izby dziecka. Policja nadal prowadzi czynności w tej sprawie. We wtorek rano policjanci podali, że poszukują jeszcze dwóch osób. To dwaj mężczyźni, pasażerowie volkswagena polo.

- Zatrzymanie pasażerów tego pojazdu to jedynie kwestia czasu. We wtorek po południu, jeden z dwóch poszukiwanych, 25-letni pasażer volkswagena polo został zatrzymany. Pragnę podkreślić, że wszystkie informacje podane do tej pory są wstępne. Policjanci nadal ustalają szczegółowy przebieg oraz udział poszczególnych osób we wczorajszym zdarzeniu – dodała policjantka.

Poszkodowany i dwie osoby zatrzymane w poniedziałek to mieszkańcy Białegostoku. Sprawę prowadzi białostocka Komenda Miejska Policji. Kierowca nie usłyszał jeszcze zarzutów, na razie jest osobą podejrzewaną. Śledczy zabezpieczyli już monitoring z miejsca, gdzie padł strzał. Policja nie zdradza informacji o świadkach, a osobom, które widziały kłótnię kierowców i zgłoszą się na komendę, zapewnia pełną anonimowość.

Źródło: tvn24 Zajeżdżali sobie drogę, aż się pokłócili. Wtedy jeden z kierowców wyciągnął broń