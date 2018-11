Schengenbusy i mobilne terminale. Tymczasowo wracają kontrole na granicach

Video: Fakty TVN

10 lat Polski w Schengen. Co zyskaliśmy dzięki UE?

To już dziesięć lat, jak możemy jeździć po Europie bez paszportów i wiz. Dekadę temu weszliśmy do unijnej strefy Schengen i uzyskaliśmy wolność poruszania się po upragnionym Zachodzie. Właściwie to stało się to tak oczywiste, że na co dzień nie pamiętamy, że kiedyś było inaczej.

