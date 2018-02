Video: Fakty z zagranicy TVN24 BiS

Prezydent Francji w Calais: nie będzie drugiej...

Emmanuel Macron był we wtorek w Calais. To tu przez wiele miesięcy istniało prowizoryczne miasteczko imigrantów i uchodźców zwane "dżunglą". To tu migranci, którzy przybyli do Francji starali się przedostać dalej do Wielkiej Brytami. Często pod osłoną nocy wskakiwali do tirów jadących przez granicę. Teraz miasteczka oficjalnie nie ma, ale wciąż koczuje tu 600 osób. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

