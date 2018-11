Koniec strajku w PLL LOT. Spór zbiorowy z pracodawcą trwa

Foto: PAP/Leszek Szymański Video: tvn24

Furgalski o zawieszeniu strajku w PLL LOT

27.10 | Adrian Furgalski, ekspert do spraw transportu, chwalił w TVN24 zachowanie prezesa PLL LOT Rafała Milczarskiego. - Jeśli Rafał (Milczarski - red.) myśli, że to jest pokaz jego słabości to jest w błędzie. To jest pokaz mądrości, że zrobił ten krok tak naprawdę do przodu, a nie do tyłu. To już było bez sensu. Po jednej stronie barykady siedział zarząd, a po drugiej siedzieli związkowcy, strzelali do siebie, tylko że rykoszetem obrywała firma i pasażerowie - wskazał.

