Siódmy dzień strajku. Odwołane loty

Video: tvn24

Szósty dzień strajku w PLL LOT

23.10.| LOT i pat. Prezes zwalnia strajkujących. Ale to protestu nie kończy. Atmosfera coraz bardziej gorąca i przenosi się także do Sejmu. Opozycja chce od rządu oficjalnej informacji o konflikcie. To, czy polecą - chcą jednak wiedzieć przede wszystkim pasażerowie.

