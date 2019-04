Nauczyciele Roku piszą list do premiera, mówią "sprawdzam". "Ta chwila właśnie nadeszła"

"Zwracamy się do Pana, Panie Premierze, o natychmiastowe odwołanie Pani Anny Zalewskiej, Minister Edukacji Narodowej, oraz podjęcie działań prowadzących do naprawy polskiej oświaty, zdewastowanej w ciągu ostatnich trzech lat" - zaapelowało piętnastu Nauczycieli i Nauczycielek Roku z lat 2002-2018 w liście do premiera Mateusza Morawieckiego. "Zapowiedzieliśmy, że w pewnej chwili powiemy Pani Minister: sprawdzam. Ta chwila właśnie nadeszła" - podkreślili.