Beata Szydło w "Rozmowie Piaseckiego" od godziny 7.30 w TVN24 i na tvn24.pl

Video: tvn24 Konrad Szymański w "Rozmowie Piaseckiego"28.03 | To, co dzisiaj możemy zrobić, to pomóc, aby brexit odbył się na podstawie umowy. Ta umowa musi okazać się strawną dla brytyjskiego parlamentu, bo brexit bezumowny to są olbrzymie szkody dla wszystkich - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 i tvn24.pl Konrad Szymański, wiceminister spraw zagranicznych. Ocenił też, że "Bruksela ma problem z arogancją, z nierozumieniem okoliczności politycznych w państwach członkowskich". zobacz więcej wideo »