Zrobiliśmy ukłon w stronę możliwości budżetowych, już ostatni - stwierdziła w TVN24 rzeczniczka ZNP Magdalena Kaszulanis. Podczas rozmów z rządem związki zawodowe przedstawiły propozycję 30-procentowej podwyżki rozłożonej na dwie tury. Odnosząc się do słów wicemarszałka Senatu Adam Bielana, który powiedział, że akcja nauczycieli "była zaplanowana w gabinecie Grzegorza Schetyny", Kaszulanis powiedziała: - Zapraszamy pana Bielana do szkoły, niech powie nauczycielom prosto w oczy to samo.

W środę był trzeci dzień negocjacji strony rządowej ze związkami zawodowymi skupiającymi nauczycieli. W Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" prowadzone były dwie tury rozmów, a przed godziną 20 wicepremier Beata Szydło poinformowała o ich zawieszeniu do piątku do 8 rano. Zapowiedziała też "nowe propozycje" dla związkowców.

Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych we wtorek zeszły z głównego żądania 1000 złotych podwyżki do wynagrodzeń zasadniczych. Zamiast tego zaproponowali podwyżkę w wysokości 30 procent z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 roku oraz uwolnienie dodatku stażowego ponad ustawowy limit określony na 20 procent. Później zaproponowano podwyżkę rozłożoną na dwie tury: 15 procent od 1 stycznia oraz 15 procent od 1 września.

W środę ZNP zaproponował rozłożenie 30-procentowej podwyżki wynagrodzeń na dwie tury.

Nauczyciele planują strajk. RAPORT TVN24.PL >>

Rzeczniczka ZNP: zrobiliśmy kolejny ukłon w stronę możliwości budżetowych

Rozmowy o sytuacji w oświacie zawieszone do piątku. Nowe propozycje obu stron Do piątku do 8... czytaj dalej » W czwartek we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 rzeczniczka Związku Nauczycielstwa Polskiego Magdalena Kaszulanis odniosła się do prowadzonych rozmów.

- Rozpoczynaliśmy te negocjacje od tego żądania w kwocie 1000 złotych dla wszystkich nauczycieli - przypomniała. Dodała, że "w trakcie kolejnych spotkań pojawiła się nasza nowa propozycja, czyli podwyżka w wysokości 30 procent".

- Wczoraj zrobiliśmy wieczorem kolejny ukłon w stronę tak naprawdę możliwości budżetowych i zaproponowaliśmy, aby ta trzydziestoprocentowa podwyżka była wypłacona w dwóch turach z wyrównaniem od 1 stycznia tego roku i druga część piętnastoprocentowa od 1 września - dodała.

Kaszulanis: podwyżki nauczycieli to więcej pieniędzy dla samorządów na edukację

Rzeczniczka wyraziła także nadzieję, że zapowiedziana nowa propozycja ze strony rządowej "będzie dotyczyła wzrostu wynagrodzeń zasadniczych, a nie kolejnych dodatków, które wypłacają samorządy". Kaszulanis wyjaśniała, że "te dodatki są kosztem samorządów, ponieważ samorządy nie otrzymują z budżetu państwa w ramach subwencji oświatowej tych pieniędzy".

Oglądaj Wideo: tvn24 Rzeczniczka ZNP: zrobiliśmy kolejny ukłon w stronę możliwości budżetowych

- Dlatego nam tak bardzo zależy na tym, żeby wzrosły wynagrodzenia zasadnicze - zaznaczyła.

Jak mówiła, "ten wzrost wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli zaskutkuje zwiększeniem puli pieniędzy, jakie samorządy otrzymują właśnie z budżetu państwa na prowadzenie szkół, przedszkoli na swoim terenie, więc dostaną więcej pieniędzy na edukację".

"Takie komentarze mają na celu odwrócenie uwagi"

Kaszulanis odniosła się również do wypowiedzi wicemarszałka Senatu Adama Bielana (Porozumienie), jaka padła w środę w "Kropce nad i" w TVN24.

Bielan: akcję, którą organizuje szef ZNP, zaplanowano w gabinecie Schetyny Jestem... czytaj dalej » - Jestem przekonany, że bardzo znaczna część tej akcji - którą pan Broniarz organizuje od wielu miesięcy - była zaplanowana już w zeszłym roku w gabinecie Grzegorza Schetyny, jego współpracowników, po to, żeby zaszkodzić nam w kampanii wyborczej - mówił Bielan.

Rzeczniczka ZNP oceniła, że "takie komentarze mają na celu odwrócenie uwagi od naprawdę tragicznej sytuacji jaką mamy dzisiaj w szkołach".

- Zapraszamy pana Bielana do szkoły, niech powie nauczycielom prosto w oczy to samo i niech porozmawia z nauczycielami. Porozmawia [o tym - przyp. red.], z jakimi oni borykają się problemami, jak usiłują dopiąć swoje domowe budżety i jak po pracy w szkole A biegną do szkoły B - po to tylko, żeby po prostu się utrzymać - dodała Kaszulanis.

"Kolejny ukłon negocjacyjny, ale już ostatni"

Pytana, na jakie ewentualne ustępstwa ZNP jest gotowy, zaznaczyła: - Nie zmieniliśmy naszego żądania, co do wysokości tych podwyżek, bo cały czas mówimy tutaj o 30 procentach.

- Zrobiliśmy ukłon w stronę właśnie tych możliwości budżetowych, proponując rozłożenie tej kwoty na dwie raty - dodała. Zdaniem rzeczniczki w ten sposób "łatwiej te pieniądze znaleźć być może i zaplanować".

Podkreśliła, że jest to ze strony ZNP "kolejny ukłon negocjacyjny, ale już ostatni".

ZOBACZ CAŁĄ ROZMOWĘ Z RZECZNICZKĄ ZNP:

Oglądaj Wideo: tvn24 Cała rozmowa z rzeczniczką ZNP Magdaleną Kaszulanis

"Zdajemy sobie sprawę z tego, że oczekiwania były duże"

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz był również pytany w czwartek rozmowie z TVN24 o ewentualne ustępstwa negocjacyjne ZNP względem rządu.

"Służalczość wobec rządu". Oświatowa "S" z Głogowa domaga się rezygnacji szefa związku "Ogłoszenie przez... czytaj dalej » - Gdy mówiliśmy o propozycji podwyżki o 1000 złotych, to pojawiały się codziennie pytania, czy my jesteśmy w stanie zejść w tym procesie negocjacji poniżej, czy jesteśmy w stanie coś nowego zaproponować - mówił.

- Zaproponowaliśmy sytuację taką, która daje nauczycielowi dyplomowanemu kwotę o pięć złotych mniejszą - zaznaczył. Podkreślił, że "po drugiej stronie siedzi partner, który mówi: 'nie, bo więcej nie ma'".

- Nie ustępujemy generalnie z naszych kwot, dlatego że przecież pojawiała się propozycja korekty dodatku stażowego, dzisiaj mamy 20 [procent - red.], a miałby on wynosić 40 procent narastająco, więc nie sądzę, żeby tutaj nauczyciele odczuwali ubytki finansowe - ocenił.

Szef ZNP zauważył także, że zgodnie z jedną z propozycji przedstawionych przez stronę rządową "skraca się awans zawodowy o pięć lat, to jest także istotne dla młodych nauczycieli".

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że oczekiwania były duże czy bardzo duże - także generowane przez nas - ale negocjacje mają to do siebie, że tutaj nie ma jakiegoś krakowskiego targu, tylko są racjonalne działania, przemyślane działania, które mają nas doprowadzić do sukcesu - podkreślił Broniarz.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Zdajemy sobie sprawę z tego, że oczekiwania były duże"