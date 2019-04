Związkowcy usiedli do rozmów z rządem. "Czekamy na nowe rozdanie"

Po godzinie 15 rozpoczęły się rozmowy nauczycielskich związkowców i strony rządowej w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie. - Siadamy do stołu rozmów i czekamy na nowe rozdanie - mówił szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz przed wejściem na spotkanie.

Rozmowy strony rządowej ze związkowcami rozpoczęły się we wtorek po godzinie 15.

Na krótko przed godziną 15 pojawili się przedstawiciele rządu: wicepremier Beata Szydło, szef KPRM Michał Dworczyk, minister edukacji Anna Zalewska, minister pracy Elżbieta Rafalska oraz Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta.

- Jesteśmy otwarci na dalsze dyskusje. Mamy nadzieję, że przystąpienie uczniów do egzaminów w całej Polsce będzie jutro możliwe - mówił Dworczyk przed wejściem na spotkanie.

Broniarz: odejście od stołu to nie jest dobry pomysł

Na rozmowy przyjechali również przedstawiciele strony związkowej.

- Siadamy do stołu rozmów i czekamy na nowe rozdanie - mówił po godzinie 14 szef ZNP Sławomir Broniarz, który wraz ze związkowcami pojawił się w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog".

- Będziemy czekali i próbowali przekonać stronę rządową, że odejście od stołu to nie jest dobry pomysł - dodał prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

- Wszystko ma określoną cierpliwość, jeżeli strona rządowa nie będzie skłonna przedstawić nam nowych propozycji, to nie zakładam, że będziemy tutaj nocowali, oczekiwali, aż strona rządowa zreflektuje się w swojej propozycji - powiedział.

- Skoro tyle set tysięcy nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami w tym strajku bierze udział, to znaczy, że dotychczasowe propozycje rządu są odrzucone - podkreślił.

"Pole negocjacyjne zawęża się w sposób dramatyczny"

Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego "Solidarność-Oświata", należącego do Forum Związków Zawodowych podkreślił, że strajk trwa i wbrew pierwotnym oczekiwaniom strony rządowej ma tendencję rosnącą a nie malejącą. - Pole negocjacyjne zawęża się w sposób dramatyczny, ale jak będzie, zobaczymy po godzinie 15 - mówił.

Dodał, że jeśli "strona rządowa będzie próbowała przekonać związki do dotychczas przedstawionych propozycji, to "spotkanie zakończy się bardzo szybko".

Rozmowy zaproponowała wicepremier Beata Szydło podczas przedpołudniowej konferencji prasowej.

Zaznaczyła wówczas, że trwający protest jest "słuszny", a nauczyciele mają do niego prawo. Zwróciła się jednak do protestujących, by rozważyli uczestnictwo w egzaminach, by "te egzaminy się odbyły, by młodzi ludzie mogli napisać te egzaminy spokojnie, a my dorośli będziemy i powinniśmy cały czas rozmawiać".

Wyraziła również nadzieję, że dorośli "będą potrafili znaleźć mądre rozwiązanie".

Wicepremier zapewniła, że rząd jest gotowy do rozmów. - Zachęcamy, aby to porozumienie, które przez Solidarność zostało już podpisane, podpisać - powiedziała, zwracając się do Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych, czyli central, które pozostają w sporze z rządem.

Przekonywała, że "to jest dobre porozumienie", które gwarantuje to, "o co upominają się nauczyciele, czyli podwyżki". - Te podwyżki, które przygotowaliśmy w tym roku jeszcze, wychodzą naprzeciw państwa oczekiwaniom. Natomiast zdajemy sobie z tego sprawę, że trzeba rozmawiać o przyszłości. I ta przyszłość to jest właśnie propozycja, którą pokazaliśmy w nowym kontrakcie społecznym dla nauczycieli, czyli zmiana pensum i w związku z tym wzrost wynagrodzeń - powiedziała.

"Będziemy się starali przekonać"

- W tej chwili priorytetem dla rządu są egzaminy młodzieży. (...) Zrobimy wszystko, by te egzaminy przebiegły spokojnie, żeby młodzi ludzie mogli jutro je napisać - oświadczyła Szydło.

Poinformowała, że strona rządowa będzie się starała przekonać ZNP i FZZ, "by przystąpiły do porozumienia, które zostało już podpisane w niedzielę przez Solidarność".

- Dlatego będziemy dzisiaj czekać o godzinie 15 na przedstawicieli naszych partnerów społecznych, na przedstawicieli związków zawodowych, w Centrum "Dialog", żeby spotkać się i porozmawiać o tym, jak powinny wyglądać dalej te nasze przyszłe rozmowy, ale przede wszystkim, żebyśmy mogli porozmawiać o możliwości podpisania porozumienia - dodała.

Zapewniła, że "egzaminy jutro się odbędą". - Odpowiedzialni za egzaminy są dyrektorzy szkół i Centralna Komisja Egzaminacyjna. Szczegóły w tej sprawie będą znane w ciągu dnia, będą też wydawane komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej – zapowiedziała na konferencji prasowej wicepremier.

Kolejny raz zaapelowała do nauczycieli o zapewnienie uczniom komfortu i spokoju podczas egzaminów. - Trzymam kciuki za wszystkich, którzy będą te egzaminy w tym roku zdawali – powiedziała Szydło.

Wicepremier podziękowała nauczycielom, którzy nie strajkują i poprosiła, aby nie wywierać na nich presji.

"Ugasić pożar"

- Pojedziemy i nie sądzę, aby ktokolwiek ze związków nie był zainteresowany tymi rozmowami - mówił. - Zakładamy, że na pewno rząd ma dobrą wolę w rozwiązaniu tego konfliktu, podobnie i my - mówił we wtorek rano szef ZNP. - Więc spróbujemy sobie poradzić w tym obecnym schemacie bez mediatora. Pytanie, z czym rząd przychodzi na te rozmowy - podkreślił Broniarz. Nawiązał do wcześniejszej propozycji ZNP - by w trybie pilnym ustanowić mediatora między stroną rządową a związkowcami, który pomógłby "ugasić pożar".

Przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego "Solidarność-Oświata" oceniał wcześniej, iż "postępem jest to, że jest propozycja spotkania ze strony rządowej". - Jeżeli to spotkanie będzie polegało na tym, że rząd nam będzie tłumaczył jak dobre jest to porozumienie to będzie strata czasu. Jeżeli rząd nie będzie miał innych propozycji, to porozumienie przez nas nie zostanie zawarte - dodał Wittkowicz.

- Dla nas kwestia mediatora, czy będzie, czy nie, jest rzeczą wtórną. Wszystko, co może nas przybliżyć do zawarcia porozumienia, jest przez nas do zaakceptowania - zaznaczył.

Strajk nauczycieli

W poniedziałek 8 kwietnia w wielu szkołach i przedszkolach rozpoczął się bezterminowy strajk. To efekt niepowodzenia rozmów związków zawodowych ze stroną rządową, których ostatnia runda odbyła się w niedzielę wieczorem. Porozumienie z rządem podpisała jedynie Solidarność, podpisu nie złożyły: Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych.



