Szydło powtarza propozycje rządu. Wznowione rozmowy z nauczycielskimi związkami

W środę po godzinie 13 w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" wznowione zostały rozmowy związkowców ze stroną rządową w sprawie podwyżek dla nauczycieli. - Chcę podpisać porozumienie ze wszystkimi centralami związkowymi - zapewniła wicepremier do spraw społecznych Beata Szydło, powtórzyła jednak poprzednie propozycje rządu. Szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz podkreślił, że oczekiwania środowiska wykraczają poza tę ofertę.

Chwilę przed godziną 13 w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" pojawili się przedstawiciele strony rządowej i związkowców. Wznowione zostały rozmowy, przerwane we wtorek o 19.30.

Szydło powtarza propozycje dla nauczycieli

- Podwyżka we wrześniu już w tym roku dla nauczycieli, średnio dla nauczyciela dyplomowanego to będzie 500 złotych; skrócenie stażu; skrócenie tym samym awansu zawodowego, co również przekłada się na wzrosty wynagrodzeń dla poszczególnych grup nauczycielskich - wyliczała przed rozpoczęciem środowych rozmów wicepremier Beata Szydło, ponawiając propozycje zaprezentowane w poniedziałek.

- Jeszcze raz chcę zwrócić się do moich partnerów w rozmowie z apelem (...), aby na czas egzaminów szkolnych, które są przed nami już niebawem w kwietniu, i potem egzaminów maturalnych, związki zawiesiły protest. Natomiast my jesteśmy gotowi rozmawiać cały czas, jak długo będzie trzeba, żebyśmy porozumienie podpisali, ale nie może to odbywać się kosztem uczniów. Dlatego jeszcze raz prośba, żeby związki zdecydowały się na zawieszenie tego protestu w czasie egzaminów - powtórzyła swój apel z wtorku.

- Doszliśmy do pewnego momentu, w którym nie da się już spełniać realnie żądań płacowych nauczycieli ze względu na anachroniczny system wynagradzania - stwierdziła.

- Ja chcę podpisać porozumienie ze wszystkimi centralami związkowymi - zapewniła.

"Nie mamy marginesu, jeżeli chodzi o cofnięcie się"

Przed wejściem do Centrum "Dialog" Sławomir Broniarz powiedział, że związek "oczekuje od rządu dodatkowych pieniędzy zgodnie z tym pismem, które w dniu wczorajszym zostało na ręce przewodniczącej Rady Dialogu skierowane".

- Rząd wie jakie są nasze postulaty, czekamy na reakcję ze strony rządowej odnośnie oczekiwań środowiska nauczycielskiego - mówił prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Dodał, że "oczekiwania środowiska nauczycielskiego, pracowników niebędących nauczycielami, zdecydowanie bardziej wykraczają poza to, co strona rządowa nam oferuje". - Te postulaty, które prezentuje Związek Nauczycielstwa Polskiego odpowiadają tym oczekiwaniom - mówił.

Pytany, czy związek ustąpi w jakimś stopniu, powiedział: - Nie mamy legitymacji do tego, żebyśmy w zakresie wzrostu kwotowego ustępowali.

- Jeżeli mówimy o jakichkolwiek redukcjach naszych oczekiwań, wywraca to te oczekiwania, które formułują nauczyciele, nie nauczyciele, związkowcy, nie związkowcy w listach i apelach do Związku Nauczycielstwa Polskiego - dodał.

- Wydaje mi się, że nie mamy marginesu, jeżeli chodzi o cofnięcie się - ocenił Broniarz.

W spotkaniu ze strony rządowej uczestniczą m.in. wicepremier Beata Szydło, minister edukacji narodowej Anna Zalewska, wiceminister edukacji Maciej Kopeć, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, wiceminister finansów Tomasz Robaczyński, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk i sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera.

Stronę związkową reprezentują m.in.: prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias, szef Branży Nauki, Oświaty i Kultury FZZ Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Ryszard Proksa i szef Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jan Guz.

Broniarz: to nasze ostatnie słowo

W środę, jeszcze przed rozpoczęciem rozmów Sławomir Broniarz pytany w TVN24, czy zaproponowanie we wtorek podwyżki w wysokości 30 procent to ostatnie słowo związkowców, odpowiedział: - Niestety tak.

- Jeżeli strona rządowa będzie w dalszym ciągu prezentowała takie stanowisko, jakie prezentuje, to nie mamy powodu, żebyśmy ten strajk odwołali - dodał prezes ZNP.

Wtorek - związkowcy zeszli z żądania tysiąca złotych podwyżki

We wtorek związkowcy w trakcie ostatniej tury rozmów zeszli z głównego żądania 1000 złotych podwyżki do wynagrodzeń zasadniczych. Zamiast tego zaproponowali podwyżkę w wysokości 30 procent od 1 stycznia 2019 roku oraz uwolnienie dodatku stażowego ponad ustawowy limit określony na 20 procent.

Jak wyjaśniał Stanisław Wittkowicz, przewodniczący Branży Nauki i Oświaty Forum Związków Zawodowych, "te 30 procent to jest kwota dla nauczyciela stażysty na poziomie zwiększenia wynagrodzenia o jakieś 720-730 złotych miesięczne, a dla nauczyciela dyplomowanego 990 złotych".

Wicepremier Beata Szydło apelowała o zawieszenie protestu w szkołach na czas egzaminów. Szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz nie wyraził na to zgody. - To byłoby za daleko idące z naszej strony i nadmierne zaufanie do strony rządowej - stwierdził we wtorek.

Szydło po zakończeniu wtorkowych rozmów powiedział, że "gotowa do podpisu porozumienia z rządem jest Solidarność". - Natomiast tak, jak wcześniej deklarowałam, chcemy podpisać porozumienie ze wszystkimi centralami związkowymi - dodała.

Poniedziałek - pięć propozycji ze strony rządu

W poniedziałek wicepremier Beata Szydło w imieniu rządu przedstawiła związkom zawodowym pięć propozycji. Są to: podwyżka od września tego roku (początkowo była ona planowana na 2020 rok), dodatkowe środki dla młodych nauczycieli rozpoczynających pracę, przyspieszenie możliwości awansu zawodowego nauczycieli, określenie minimalnej, kilkusetzłotowej stawki dodatku za wychowawstwo i zmiany w systemie oceniania nauczycieli.

Po poniedziałkowym spotkaniu wicepremier informowała, że cztery z pięciu punktów, które rząd zaproponował, zostały zaakceptowane przez strony. Wskazała, że chodzi między innymi o skrócenie stażu nauczycieli stażystów, zmiany w systemie oceniania nauczycieli i ograniczenie biurokracji.

Strajk w czasie egzaminów?

Strajk w szkołach ma się rozpocząć 8 kwietnia. Oznacza to, że jego termin zbiegnie się z zaplanowanymi egzaminami: 10, 11 i 12 kwietnia ma się odbyć egzamin gimnazjalny, a 15, 16 i 17 kwietnia - egzamin ósmoklasistów. Matury mają rozpocząć się 6 maja.