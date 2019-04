"Konwencja PiS była policzkiem dla nauczycieli". Gorąca dyskusja polityków

Video: tvn24

"Konwencja PiS była policzkiem dla nauczycieli". Gorąca...

07.04 | Ta wczorajsza konwencja to był po prostu policzek dla nauczycieli. Cały czas nie ma żadnych pieniędzy dla tej grupy zawodowej, która jest grupą zaufania społecznego - mówił w "Kawie na ławę" w TVN24 Adam Szłapka komentując sobotnią konwencję Prawa i Sprawiedliwości w Kadzidle. - To co zaproponowaliście, dokładnie pokazuje, jaką prowadzicie politykę: cyniczną, partyjną, a nie państwową - mówił do Ryszarda Czarneckiego (PiS), który stwierdził, że "to słowa niedopuszczalne w debacie publicznej".

»