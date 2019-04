Szydło przedstawiła pięć propozycji. Nauczyciele: nie akceptujemy ich

Pięć propozycji - według informacji przekazanych przez wicepremier Beatę Szydło - zaproponowała strona rządowa podczas rozpoczętych w poniedziałek rano rozmów z protestującymi nauczycielskimi związkowcami. Jak zaznaczyła Szydło, to między innymi podwyżka pensji od września i szybsza ścieżka awansu zawodowego. Związkowcy odnieśli się do tych propozycji. Szef ZNP Sławomir Broniarz powiedział, że są one "powtórzeniem tego, co nauczyciele zanegowali".

Podczas przerwy w rozmowach rozpoczętych o godzinie 9 w poniedziałek, w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", wicepremier do spraw społecznych Beata Szydło poinformowała, że "pojawiło się na stole pięć propozycji, które w tej chwili strona związkowa chce przeanalizować i będzie się do nich odnosić".

Szydło: to nie ułatwia negocjacji

Jak mówiła, te propozycje to podwyżka od września tego roku [początkowo była planowana na 2020 rok - przyp. red.], dodatkowe środki dla młodych nauczycieli rozpoczynających pracę, przyspieszenie możliwości awansu zawodowego nauczycieli, określenie minimalnej, kilkusetzłotowej stawki dodatku za wychowawstwo oraz zmiany w systemie oceniania nauczycieli.

Wicepremier zaznaczyła, że "nie udało się uzgodnić jednego wyjściowego stanowiska w negocjacjach stronie związkowej, ponieważ i Solidarność, i ZNP, i Forum Związków Zawodowych podtrzymują swoje stanowiska". - To nie ułatwia negocjacji, ponieważ my dzisiaj rozmawiamy o bardzo różnych postulatach ze strony związku - dodała.

- W związku z tym rząd musiał znaleźć takie rozwiązanie, żeby spełnić czy wpisać się w oczekiwania trzech stron - podkreśliła Szydło.

Pytana o możliwość realizacji jednego z postulatów, jakim jest wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o 1000 złotych, odpowiedziała: - Jeżeli byśmy podliczyli te zmiany, o których my mówimy w tych propozycjach, łącznie ze stażami, właśnie ze skróceniem stażu, z dodatkami, to ta kwota dodatkowych środków dla nauczycieli być może byłaby nawet jeszcze wyższa.

ZNP odrzuca rządowe propozycje

Przedstawiciele związków nauczycielskich odnieśli się niemal od razu do rządowych propozycji.

Jak mówił prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego na konferencji zwołanej po pierwszej turze poniedziałkowych rozmów, przedstawione przez stronę rządową propozycje są "powtórzeniem tego, co nauczyciele zanegowali, co jest powodem tego, że weszło w spór zbiorowy kilkanaście tysięcy szkół, placówek i kilkaset tysięcy nauczycieli".

- Związek Nauczycielstwa Polskiego nie aprobuje propozycji przedstawionych przez panią premier Szydło - podkreślił Sławomir Broniarz. - Oczekujemy rzeczywistego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego, a nie przerzucania się dodatkami - zaznaczył.

"Nieodpowiedzialna postawa i parcie do konfliktu społecznego"

Przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego "Solidarność Oświatowa" Sławomir Wittkowicz ocenił, że propozycje rządu to "powtórzenie propozycji styczniowo-lutowych z jednym pozytywnym tylko elementem, jakim jest skrócenie stażu nauczyciela stażysty do dziewięciu miesięcy, czyli de facto wycofaniu się ze szkodliwych zmian [związanych z reformą systemu edukacji - przyp. red.], które wdrożono w październiku 2017 roku".

Dodał, iż odnosi wrażenie, że "strona rządowa ignoruje to, co dzieje się w tej chwili w placówkach". Przypomniał jednocześnie, że zakończyło się referendum strajkowe, a "pracodawcy 3 kwietnia najpóźniej otrzymają informację, że 8 kwietnia w ich szkołach placówkach i przedszkolach odbędzie się strajk".

- Jeżeli rząd 1 kwietnia wychodzi z taką propozycją, to w zasadzie trudno mi znaleźć delikatne słowa, żeby to skomentować. Według mnie jest to nieodpowiedzialna postawa i parcie do konfliktu społecznego - ocenił Wittkowicz.

"Nie akceptujemy propozycji rządu"

- Na tę chwilę też nie akceptujemy propozycji rządu - oświadczył przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Ryszard Proksa. - Uważamy, że nasze postulat są realne, nawet w tym budżecie, do zrealizowania - dodał.

Jak ocenił, "to, co zostało zaproponowane, mija się daleko z naszymi postulatami".

- Oczekujemy na drugą turę [rozmów - przyp. red.], mając nadzieję, że jakaś refleksja [po stronie rządowej - red.] nastąpi. Póki co nie akceptujemy tych rozwiązań - pokreślił Proksa.

"Jeśli wróci element godności i szacunku, to może będzie szansa na porozumienie"

"Żenująco niskie wynagrodzenia"

Wcześniej przed rozpoczęciem rozmów prezes ZNP podkreślił, że "zarówno Forum Związków Zawodowych, jak i ZNP jest gotowe do rozmów".

- Chcemy także zapytać naszych kolegów z Solidarności, czy kierownictwo Solidarności podziela opinię szeregowych członków tej organizacji, którzy wspólnie z nami chcą protestować - dodał. - Czekam na rozmowy z rządem, czekamy na rzeczowe, konkretne propozycje - zaznaczył Sławomir Broniarz.

Przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego "Solidarność Oświatowa" dodawał, że "warunkiem wstępnym jest rozwiązanie problemu żenująco niskich wynagrodzeń".

- To jest warunek podstawowy, o którym rząd wie dokładnie od jesieni ubiegłego roku, dzisiaj mamy praktycznie początek kwietnia, a więc było wystarczająco dużo czasu, żeby ten narastający kryzys rozwiązać - wskazywał Sławomir Wittkowicz. Zaapelował również, "żeby strona rządowa nie doprowadzała do wybuchu niekontrolowanego protestu".

"Porozumiemy się, jeżeli obydwie strony będą chciały tego porozumienia"

Wicepremier Szydło powiedziała przed wejściem na rozmowy z nauczycielskimi związkowcami: - Chcemy kompromisu, po to tutaj dzisiaj jesteśmy, będziemy rozmawiać o propozycjach, które ja (..) najpierw przedstawię stronie związkowej.

Podkreśliła, że "to są konkretne propozycje". - Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniu środowiska nauczycieli, związków zawodowych również - dodała. Jak przekonywała, "porozumiemy się, jeżeli obydwie strony będą chciały tego porozumienia". - Jestem gotowa do tego, żeby rozmawiać o różnych rozwiązaniach - zapewniła. Dodała, że "warunkiem, który dla strony rządowej jest w tej chwili podstawowym, to jest to, żeby egzaminy odbyły się normalnie, w normalnym trybie".

Szydło pytana, czy postulat podwyżki płac o 1000 złotych jest możliwy do realizowania, odpowiedziała: - O konkretnych propozycjach chciałabym porozmawiać najpierw z naszymi partnerami.

Gotowość strajkowa w szkołach

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz informował w niedzielę, że w skali kraju będzie strajkowało 79,5 proc. szkół, zespołów szkolnych i przedszkoli, które wzięły udział w zorganizowanym przez ZNP referendum strajkowym. W związku z tym - jeżeli nie dojdzie do porozumienia z rządem - strajk w oświacie rozpocznie się 8 kwietnia.

Termin ten zbiegnie się z zaplanowanymi egzaminami: 10, 11 i 12 kwietnia ma się odbyć egzamin gimnazjalny, a 15, 16 i 17 kwietnia - egzamin ósmoklasistów. Matury mają rozpocząć się 6 maja.

- Z naszej strony jest dobra wola do rozmów i do rozwiązania tego problemu, zakończenia sporu z nauczycielami - mówił w niedzielnych "Faktach po Faktach" wicemarszałek Senatu Adam Bielan (Porozumienie). - Ta wielka mobilizacja nauczycieli, mocna, dobra, wspaniała, gotowość do podjęcia tego strajku, to nie jest coś, co przychodzi im łatwo - dodał z kolei europoseł PO Michał Boni.

Domagają się wzrostu wynagrodzeń zasadniczych

Pierwsze rozmowy protestujących nauczycieli z rządem odbyły się w poniedziałek 25 marca w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie. Uczestniczyli w nim między innymi: wicepremier Beata Szydło, minister edukacji narodowej Anna Zalewska i szefowa ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Według związkowców strona rządowa nie przedstawiła żadnych nowych propozycji.

Wicepremier Beata Szydło zwróciła się wówczas do strony związkowej, by doprecyzowano oczekiwania i by centrale związkowe w miarę możliwości uzgodniły swoje stanowiska. W odpowiedzi ZNP i FZZ w piśmie do Szydło podtrzymały żądania zgłoszone w ramach sporów zbiorowych. Domagają się one wzrostu wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi o 1000 złotych z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 roku.

Z kolei oświatowa Solidarność w piśmie do wicepremier podała, że domaga się wzrostu płac wszystkich pracowników pedagogicznych objętych przepisami ustawy Karta nauczyciela w wysokości 15 proc. z wyrównaniem od 1 stycznia tego roku. Wcześniej NSZZ "Solidarność" domagała się wzrostu wynagrodzeń: od 2019 roku o 15 proc., a od 2020 roku o kolejne 15 proc.

Jednocześnie podtrzymała postulat zmiany systemu wynagradzania nauczycieli w oparciu o przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, a także oceny pracy nauczyciela oraz awansu zawodowego nauczycieli na zasadach obowiązujących przed 1 września 2018 roku.