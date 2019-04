"Czy rodzice chcą, żeby ich dzieci uczył ktoś, kto zarabia 1800 złotych?"

Video: tvn24

Sławomir Broniarz z ZNP o negocjacjach rządu z nauczycielami

03.04| - Jeżeli strona rządowa będzie w dalszym ciągu prezentowała takie stanowisko, jakie prezentuje, to nie mamy powodu, żebyśmy ten strajk odwołali - mówił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, odnosząc się do negocjacji związkowców z nauczycielami w sprawie podwyżek dla nauczycieli. Dopytywany czy zaproponowane we wtorek niższe żądania płacowe to ostatnie słowo związkowców, odpowiedział: niestety tak.

»