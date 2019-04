Strajk możliwy za trzy dni. Miasta organizują pomoc dla rodziców i dzieci

Mobilizacja przed planowanym strajkiem w oświacie. Porozumienie rządu z nauczycielami stoi pod znakiem zapytania, ale rodzicie i samorządy już szykują się na czarny scenariusz. Reporterzy TVN24 sprawdzili, jak miasta przygotowane są na wypadek, gdyby rodzice nie mogli posłać dzieci do szkoły.

Po ostatniej, piątkowej rundzie negocjacji związków zawodowych nauczycieli z rządem zapowiedziały one, że nie wycofają się z planowanego strajku. Ma się on rozpocząć w poniedziałek 8 kwietnia rano. Jeżeli któraś ze stron będzie chciała jeszcze usiąść do rozmów, będzie to możliwe w niedzielne popołudnie, z wypowiedzi przedstawicieli środowiska nauczycielskiego wynika jednak, że lepsze propozycje powinien przedstawić rząd.

Zasiłki opiekuńcze w ZUS-ach

Rodzice dzieci, które nie ukończyły ośmiu lat mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Wnioski dostępne są w urzędach i na stronach internetowych ZUS-u.

- Przysługuje on (zasiłek - red.) na opiekę nad zdrowym dzieckiem w sytuacji nieprzewidzianego zamknięcia placówki opiekuńczej - tłumaczy Maria Kuźniar z biura prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie.

Warszawa

W stolicy strajk obejmie 321 z 376 szkół i zespołów szkół. Na 352 przedszkola, prawie połowa - 158 - będzie zamkniętych.

- Jest to naprawdę bardzo poważny kryzys, bardzo dużych rozmiarów, jakiego chyba nie doświadczyliśmy na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat - mówi wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Miasto przygotowuje się na planowany strajk nauczycieli uruchamiając infolinię, serię spotkań z radami rodziców i powołując koordynatorów dzielnicowych. Ponadto kilkaset instytucji i klubów sportowych poprowadzi bezpłatne zajęcia dla młodzieży.

176 szkół i zespołów szkół zadeklarowało, że mimo strajku są w stanie przynajmniej częściowo przeprowadzić zajęcia opiekuńcze. Są to 83 szkoły podstawowe, 37 liceów ogólnokształcących oraz 41 zespołów szkół.

Łódź

W Łodzi miasto zorganizowało zajęcia kulturalne i sportowe na wzór półkolonii działających w czasie ferii zimowych. - Takie miejsca uruchamiamy od 8 kwietnia. To placówki MOSiR-u i nasze instytucje kultury - mówi wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela.

Trela podał, że łącznie każdego dnia w takie placówki udostępniają 700 miejsc. - Dobrze jest zatelefonować, czy są jeszcze miejsca i się zapisać - dodaje.

Łódz i Białystok przygotowują się na strajk nauczycieli

Białystok

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski deklaruje, że wszyscy pracownicy urzędu, którzy nie będą mogli zostawić swoich dzieci w domu, będą mogli przyjść razem z nimi do pracy, gdzie na najmłodszych będzie czekać odpowiednio wykwalifikowana opieka.

- Dysponujemy osobami z przygotowaniem pedagogicznym, które mogłyby się zająć dziećmi. Oni są w gotowości. Są też wolontariusze z przygotowaniem pedagogicznym, myślę, że sobie poradzimy. To jest ukłon w kierunku pracowników, żeby oni się nie stresowali przed tymi trudnymi dniami - mówi Truskolaski.

Opiekę dla dzieci organizują dyrektorzy szkół. - Na bieżąco informujemy rodziców, w tej chwili jestem na etapie organizacji tej opieki. Będą to zajęcia opiekuńcze, przede wszystkim w świetlicy, bo tych dzieci nie będzie dużo, więc będzie można im w tym pomieszczeniu zajęcia zorganizować - mówi Piotr Górski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 45 w Białymstoku.

Kraków

W stolicy Małopolski niemal wszystkie publiczne placówki zadeklarowały gotowość do strajku, z czego zaledwie połowa jest w gotowa zaopiekować się dziećmi.

- Apeluję do rodziców, żeby informacje starali się uzyskać bezpośrednio od dyrektorów placówek, bo to oni będą wiedzieć najlepiej, czy będą w stanie otworzyć szkołę czy przedszkole - mówi Ewa Całus, dyrektorka wydziału edukacji w krakowskim urzędzie miejskim.

Także prezydent miasta Jacek Majchrowski oferuje pracownikom urzędu możliwość przyprowadzenia dzieci do pracy.

- Jeżeli pracownicy magistratu nie mają co zrobić z dziećmi, ze szkół, które strajkują mogą przyjść z tymi dziećmi do pracy. Będą tutaj zapewnione miejsca do tego, aby się miały (dzieci - red.) czym zająć - deklaruje prezydent Krakowa.

Sosnowiec

W województwie śląskim strajk poparło ponad 80 procent szkół i przedszkoli, jakie wzięły udział w referendum strajkowym. Stuprocentowe poparcie wyraziły placówki w Chorzowie, Gliwicach, Rybniku i Sosnowcu.



W Katowicach dla dzieci zorganizowane będą zajęcia sportowo-kulturalne.

Strajk planowany na poniedziałek. Co planują urzędy z Małopolski i Śląska?

Strajk coraz bliżej

Na prawie 20 tysięcy szkół, zespołów szkolnych, przedszkoli, które wzięły udział w referendum strajkowym, za strajkiem - według danych ZNP - opowiedziało się 15 549 jednostek.

W piątek po godzinie 8 odbyło się kolejne spotkanie związkowców i nauczycieli. Podczas rozmów wicepremier Beata Szydło przedstawiła "nowy pakt społeczny dla oświaty", który zakłada zmiany systemowe i wzrost wynagrodzeń nauczycieli.

- Nie zachodzą żadne okoliczności, żadne przesłanki, które dawałyby nam legitymację do tego, abyśmy mogli dyskutować o wstrzymaniu akcji strajkowej w poniedziałek - ocenił po zakończeniu negocjacji prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.

- Zaproponowałam, że jeżeli któraś ze stron będzie miała propozycję, to możemy wznowić rozmowy w niedzielę o 18 - podała przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias.

Jeśli strony do poniedziałku nie dojdą do porozumienia, od tego dnia do odwołania będzie obowiązywał strajk w szkołach.

Jego termin zbiegnie się z zaplanowanymi egzaminami: 10, 11 i 12 kwietnia ma się odbyć egzamin gimnazjalny, a 15, 16 i 17 kwietnia - egzamin ósmoklasistów. Tegoroczne matury mają rozpocząć się 6 maja.