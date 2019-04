Pozostałe informacje

Po tych doświadczeniach i po tym, co wyprawia obecna władza, nie daję żadnych szans na porozumienie. Ci ludzie wyciągnęli tylko... czytaj dalej »

Odtwórz: "Zaciśnijcie zęby". Lech Wałęsa do nauczycieli

Niestety, patrzymy na te wszystkie tragedie, na mordowanie Żydów, oczami sprawców - mówił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24... czytaj dalej »

Odtwórz: "Nie mieli już nic do stracenia". Historyk o powstaniu w getcie warszawskim

Chcemy wyśpiewać im nasze wsparcie, chcemy powiedzieć im od serca, co myślimy. W końcu wszyscy Polacy są dziećmi nauczycieli -... czytaj dalej »

Odtwórz: Koziołek wpadł do studni, uratowali go strażacy

09:00

Odtwórz: "Rząd może zrobić dzisiaj wszystko, żeby zakończyć to porozumieniem"

Za to, czy będą matury, egzaminy, nie jest odpowiedzialny tylko nauczyciel. To rząd tworzy politykę oświatową, to rząd może... czytaj dalej »