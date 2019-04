"Co roku przeżywamy nerwowe chwile, ale to są innego rodzaju nerwy"

Video: Polskie Radio/ Jedynka

Zalewska: zapraszamy wszystkich nauczycieli z przygotowaniem...

09.04 | Minister edukacji narodowej Anna Zalewska została zapytana we wtorek rano w radiowej Jedynce, ile osób zgłosiło się w tym momencie do pomocy przy egzaminie gimnazjalnym. Zalewska odpowiedziała, że jest to "kilka tysięcy osób". Dodała przy tym, że wciąż można zgłaszać gotowość do pomocy przy przeprowadzaniu egzaminów. - Zapraszamy dzisiaj do godziny 24 wszystkich nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym do tego, by na wszelki wypadek zgłosili się do kuratorium - powiedziała Zalewska w "Sygnałach dnia".

»