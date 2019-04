Tysiące zamkniętych szkół i przedszkoli. Dane kuratoriów i ZNP z województw

Video: tvn24

Sławomir Wittkowicz o możliwościach rozwinięcia się strajku

08.04| - W momencie rozpoczęcia strajku, to organizatorzy i szefostwo nie jest już do końca właścicielem tego strajku- przyznał we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 przewodniczący Branży Oświaty, Nauki i Kultury Forum Związków Zawodowych Sławomir Wittkowicz. - Doprowadzenie do dzisiejszej sytuacji to jest skrajny przykład nieodpowiedzialności ze strony rządu - dodał.

