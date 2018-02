Stowarzyszenie "Iustitia" apeluje do sędziów Sądu Najwyższego

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" zaapelowało do sędziów Sądu Najwyższego, aby "pozostali na stanowiskach i piastowali zaszczytny urząd, na który zostali powołani, zgodnie ze złożonym ślubowaniem, dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej".

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", które w ten weekend obradowało w Mszczonowie, skierowało apel do sędziów Sądu Najwyższego w związku ustawą z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym.



"Zwracamy się do Sędziów Sądu Najwyższego z apelem, aby w poczuciu odpowiedzialności za powierzony urząd i konieczność zachowania ciągłości instytucji w 100-lecie jej działalności, pozostali na stanowiskach i piastowali zaszczytny urząd, na który zostali powołani, zgodnie ze złożonym ślubowaniem, dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej, jej obywateli oraz wymiaru sprawiedliwości" - czytamy w Uchwale Zebrania Delegatów.

Zmiany

Ustawa o Sądzie Najwyższym, która wejdzie w życie 3 kwietnia przewiduje przechodzenie sędziów SN w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia (wiek ten osiągnęła już I prezes SN Małgorzata Gersdorf - red.), z możliwością przedłużania dalszej pracy przez prezydenta RP. Obecnie wiek przejścia w stan spoczynku to 70 lat.



Ustawa wprowadza też m.in. możliwość składania do SN skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów, w tym z ostatnich 20 lat. W SN powstaną dwie nowe izby - Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarna - z udziałem ławników wybieranych przez Senat. Ta druga będzie prowadziła postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych.



Nowelizację ustawy o KRS i nową ustawę o SN - które były inicjatywą prezydenta Andrzeja Dudy - Sejm uchwalił 8 grudnia ub.r. 15 grudnia przyjął je Senat - bez wprowadzania do nich poprawek. Prezydent Andrzej Duda podpisał obie te ustawy 20 grudnia. 2 stycznia ustawy opublikowano w Dzienniku Ustaw.