Steven Spielberg w Dzień Dobry TVN. O swoim nowym filmie...

07.04 | - Nieustannie poszukuję materiału, zawsze szukam czegoś, co mnie samego porwie, czegoś, co mnie zainteresuje do tego stopnia, że nie będę w stanie przestań o tym myśleć. Jeśli przeczytam książkę albo usłyszę jakąś historię i nie potrafię się od niej uwolnić to jest spora szansa, że to wystarczy, żebym połknął haczyk i zabrał się za adaptację tego na scenariusz, a potem na reżyserię - powiedział w rozmowie z dziennikarką "Dzień dobry TVN" Anną Wendzikowską reżyser Steven Spielberg, którego film "Player One" właśnie wchodzi do kin. Aktor filmu Simon Pegg opowiadał także o pracy ze Spielbergiem. - On jak nikt inny potrafi opowiadać historię za pomocą języka filmowego, jest mistrzem kina - mówił Pegg.

