Służby wiedziały o poglądach politycznych Stefana W. Co z tym zrobiły?

Dotarliśmy do dokumentu, który dyrekcja więzienia w Gdańsku przesłała policji na dzień przed wyjściem na wolność Stefana W., zabójcy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Wynika z niego, że W. miał antydemokratyczne poglądy i planował opuścić "siedlisko Platformy", jak określał województwo pomorskie. Nie wiemy, co służby zrobiły z tymi informacjami.

Z notatki wynika, że wychowawca z zakładu karnego Gdańsk-Przeróbka rozmawiał dwukrotnie ze Stefanem W. - na siedem i na pięć dni przed jego wyjściem na wolność. Spotkania odbyły się 1 i 3 grudnia.

Redakcja tvn24.pl posiada dokument, który opisuje przebieg tych rozmów. 7 grudnia dyrektor więzienia przesłał go do komisariatu przy ulicy Białej w Gdańsku. Dzień później W. opuścił mury zakładu karnego.

Dwie rozmowy

Podczas pierwszej rozmowy 1 grudnia wychowawca dyżurny pytał Stefana W. o jego plany na przyszłość, a także oferował pomoc w znalezieniu noclegu.

"Nie wie, co będzie robił", "mówi coś o >>wakacjach<<" – napisano w notatce. Skazanego poinformowano, że administracja zakładu może pomóc mu w uzyskaniu miejsca w noclegowni dla osób bezdomnych, ale ten odmówił, twierdząc, że "sobie poradzi".

Dodano, że W. wypowiedział się negatywnie o funkcjonariuszach aresztu śledczego w Gdańsku i policji.

Dodano, że W. wypowiedział się negatywnie o funkcjonariuszach aresztu śledczego w Gdańsku i policji.

3 grudnia odbyła się kolejna rozmowa. W notatce (z 7 grudnia) dyrektor zakładu w Gdańsku napisał: "Skazany wezwany na rozmowę stwierdził, że wyjeżdża z województwa pomorskiego bo tutaj rządzi >>Platforma<<. Po opuszczeniu zakładu karnego zamierza udać się na lotnisko, a gdyby nie udało mu się kupić biletu na samolot, to uda się na dworzec PKP i wyjedzie do innego województwa, gdzie rządzi PiS, bo jest zwolennikiem PiS-u, cyt. słowa skazanego >>chciałbym, by Jarosław Kaczyński został dyktatorem<<. Zamierza być bezdomnym, mieszkać po ośrodkach dla bezdomnych i jeździć pociągami po kraju. Do województwa pomorskiego nie będzie przyjeżdżać, bo to >>siedlisko Platformy<<".

ZOBACZ CAŁOŚĆ DOKUMENTU >>>



Brak informacji do ABW

Zapytaliśmy Służbę Więzienną, czy ma wiedzę na temat takich rozmów w Zakładzie Karnym w Gdańsku i czy informacje o antydemokratycznych poglądach Stefana W. poza policją przekazano także Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Otrzymaliśmy lakoniczną odpowiedź, w której potwierdzono nam, że w zakładzie karnym Służba Więzienna przeprowadziła wywiad z osadzonym na prośbę policji, a "podczas ww. wywiadu skazany przekazał część informacji dotyczących swoich poglądów na przyszłość".

Major Bartłomiej Turbiarz z zespołu prasowego Służby Więziennej dodał, że te informacje zostały przekazane policji. "Ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie możemy przekazać szczegółowych informacji dotyczących wywiadu przeprowadzonego ze Stefanem W." - pisze.

W odpowiedzi SW podkreśla też, że "od zapobiegania popełnianiu ewentualnych przestępstw są inne służby w państwie".

Śmierć Adamowicza. "Liczne pytania" w sprawie śledztwa Klub PSL-UED chce... czytaj dalej » "Zadaniem Służby Więziennej jest wykonanie kary, którą orzeka sąd. I tę karę w całości w sposób niezagrażający innym osadzonym Stefan W. odbył" – pisze major Turbiarz.

SW nie zaprzeczyła, że Stefan W. przedstawiał swoje radykalne poglądy.

Co z notatką Służby Więziennej zrobiła policja? Czy w jakikolwiek sposób zareagowała? Na żadnym etapie pracy nad tym artykułem, mimo powtarzanych prób uzyskania stanowiska, przedstawiciele gdańskiej policji nie odpowiedzieli na te pytania.

"Wszelkie pytania związane z tą sprawą proszę kierować do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Ze względu na toczące się śledztwo nie udzielamy dodatkowych informacji" – czytamy w piśmie sygnowanym przez podkomisarza Michała Sienkiewicza z Zespołu Prasowego KWP w Gdańsku.

Wiemy, że informacje ze Służby Więziennej nie trafiły do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, której zadaniem jest monitorowanie ekstremizmów.

- Nie otrzymaliśmy takiej informacji – przekazał nam Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Sygnał od matki

Rozmowy wychowawcy ze Stefanem W. były efektem ostrzeżenia wysłanego do zakładu karnego przez policjantów. Pod koniec listopada na komisariat w Gdańsku przyszła matka więźnia - o czym, jako pierwsi, poinformowali dziennikarze "Gazety Wyborczej".

Była zaniepokojona stanem syna i tym, co może się zdarzyć po jego wyjściu na wolność.

Po tej wizycie policja wysłała pismo do Zakładu Karnego. Jej treść ujawniła Wirtualna Polska. Czytamy w niej: "Z ustaleń wynika, że Stefan W. składał deklaracje słownie, w których oznajmia, że niesłusznie dostał taki wysoki wyrok, bo to nie była prawdziwa broń, tylko atrapa i że jak wyjdzie z więzienia, to teraz dopiero zrobi napad z prawdziwą bronią, weźmie maczetę, pojedzie do Warszawy i tam zrobi napad, albo wykorzysta tę atrapę broni, którą ma w więziennym depozycie". Jak cytuje Wirtualna Polska, policjanci w swoim piśmie wyrażali również "obawy, że może spełnić powyższe deklaracje słowne".

- Matka opowiadała, że syn uważa się za niesłusznie skazanego przez sąd. Według niego niesprawiedliwość polegała na tym, że podczas napadów na banki posługiwał się atrapą broni, a nie prawdziwą. Zapowiadał, że po wyjściu na wolność może dokonać prawdziwego napadu - mówi nam anonimowo jeden z oficerów trójmiejskiej policji.

Jego słowa potwierdziliśmy także w Komendzie Głównej Policji.

- Nie było mowy o zamachu, a o ewentualnym napadzie. Dlatego zwróciliśmy się do zakładu karnego o sprawdzenie, czy w depozycie nie ma atrapy broni i jakie więzień ma plany - mówi nasze źródło w policji.

Notatka sporządzona po rozmowie z matką trafiła do policjantów z pionu operacyjnego tego samego komisariatu. - Dla funkcjonariuszy to był sygnał, że W. może wrócić do działań przestępczych, ale to zbyt mało, aby poddać go ścisłej obserwacji – twierdzi nasz rozmówca.

Pismo z policji trafiło do zakładu karnego w Gdańsku 30 listopada.

- Niestety (policja - red.) nie sformułowała, że obawy są ze strony matki, ale że wynika to z ich ustaleń, że ta osoba jest niezadowolona z wymiaru odbywania kary pozbawienia wolności. A w związku z tym, że jest niezadowolona, zapowiada po wyjściu na wolność zachowania niezgodne z porządkiem prawnym – mówiła (17 stycznia – red.) w rozmowie z TVN24 podpułkownik Elżbieta Krakowska, rzeczniczka Służby Więziennej.

Dodała, że w trakcie rozmowy ze skazanym nie zostało potwierdzone, że "może on nie przestrzegać porządku i zagrażać bezpieczeństwu".

Oglądaj Wideo: tvn24 Rzeczniczka Służby Więziennej: zrobiliśmy wszystko, co można było zrobić

Czekali na reakcję policji

- Dodatkowo została zlecona konsultacja psychologiczna, konsultacja lekarska i te konsultacje wykluczyły takie zagrożenie. Natomiast powzięte zostały pewne informacje, chociażby o przekonaniach tego więźnia, o jego planach na przyszłość. I informacja zwrotna do policji skierowana zawierała właśnie te elementy, czyli zrobiliśmy w tym przypadku wszystko, co można było zrobić, oraz (przekazaliśmy - red.) jakie ustalenia w trakcie tych rozmów zostały poczynione – mówiła TVN24 Krakowska.

Cała rozmowa z rzeczniczką Służby Więziennej

Podkreślała, że po raz kolejny poinformowano policję o dokładnym terminie opuszczenia zakładu karnego przez W.: 8 grudnia 2018 roku, godzina 12.30. I dodała: - Służba Więzienna nie ma kompetencji, by przedłużyć izolację.

- Skazany chciał wyjść wcześniej, natomiast my wcześniej go nie wypuściliśmy, czekając do godziny 12.30, czyli tego czasu, który określiliśmy policji, jako godzina wyjścia z zakładu karnego – stwierdza Krakowska.

Zakład Karny w piśmie z 7 grudnia nie napisał nic o tym, że Stefan W. był 20 razy konsultowany psychiatrycznie. Takie informacje prokuratura i SW podały dopiero po tragicznym zdarzeniu w Gdańsku, czyli zamordowaniu prezydenta Pawła Adamowicza.

Zapytaliśmy, czy Stefan W. był agresywny w więzieniu.

- Zachowanie skazanego w trakcie odbywania kary oceniano jako przeciętne. Podczas pobytu nie sprawiał większych problemów. Otrzymał jedną nagrodę, dwa razy korzystał z ulgi. Trzy razy był karany dyscyplinarnie, między innymi za odmowę wykonania polecenia. Nie mamy informacji, by padał ofiarą szykan ze strony innych skazanych - dodała Krakowska.

Ale prawdą jest, że Stefan W. zaczął odsiadkę swojej kary od ciężkich zakładów karnych jak Sztum, Malbork, a następnie trafiał do coraz "lżejszych" zakładów. Aż zakończył odsiadywanie wyroku w półotwartym - Gdańsk-Przeróbka.

Ekstremistów trzeba monitorować

Według byłego ministra-koordynatora służb specjalnych Marka Biernackiego informacje o radykalnych poglądach Stefana W. zostały zlekceważone.

- Na wolność został wypuszczony odbezpieczony granat. Tylko kwestią czasu było, kiedy eksploduje. Nie połączono jego niezgodnych z prawem antydemokratycznych poglądów, stanu zdrowia psychicznego i skłonności do łamania prawa. Powinien być monitorowany nie tylko przez policję, ale również przez służby specjalne jako ekstremista - ocenia Biernacki.

Analiza pobytu

Z oficjalnych odpowiedzi Służby Więziennej i prokuratury wynika, że trwa analiza całego pobytu Stefana W. w więzieniu.

- Takie działania zlecił dyrektor generalny Służby Więziennej. Wątek ten będzie dodatkowo badany również przez prokuraturę prowadzącą śledztwo - wyjaśnia podpułkownik Krakowska.

Z dokumentu przekazanego trójmiejskiej policji przez Zakład Karny w Gdańsku wynika także, że Służba Więzienna poinformowała, że w depozycie nie ma atrapy broni. Dodała też, że przed wyjściem na wolność W. został poddany konsultacji psychologicznej. "Przeprowadzono rozmowę psychokorekcyjną ukierunkowaną na wzbudzenie krytycyzmu odnośnie swojego zachowania jak i popełnionego przestępstwa" – napisano.

Odbyła się ona pięć dni przed wyjściem Stefana W. z więzienia.

Wyjeżdża z Gdańska

Potwierdziliśmy, że Stefan W. po wyjściu na wolność 8 grudnia faktycznie wyjechał z Gdańska. Tak jak mówił wychowawcy, wybrał się samolotem do Warszawy, gdzie m.in odwiedził jedno z kasyn. O takim scenariuszu pisały także Wirtualna Polska oraz "Gazeta Wyborcza".

Jednak wbrew informacjom niektórych mediów, nie był wtedy obserwowany przez policjantów. To, że dzisiaj wiadomo, co robił, jest efektem drobiazgowo prowadzonego śledztwa już po morderstwie, jakiego W. dopuścił się na prezydencie Gdańska.

- Sam przed prokuratorem zeznał, że próbował dostać się na teren Pałacu Prezydenckiego, kopał ogrodzenie, gdy był w Warszawie. Ale jego zeznanie to bełkot, oddający stan jego umysłu – mówi rozmówca tvn24.pl, który zna protokoły przesłuchania.

Oficjalnie rzecznik Służby Ochrony Państwa, która odpowiada za bezpieczeństwo prezydenta Andrzeja Dudy, poinformował, że funkcjonariusze nie odnotowali żadnego incydentu.

9 grudnia, po kilkunastu godzinach pobytu w Warszawie, Stefan W. wrócił do Gdańska, do swojego rodzinnego mieszkania.

- Wiemy, że 14,5-centymetrowy nóż, którym zabił prezydenta Adamowicza, kupił za 26 złotych - ujawnia tvn24.pl oficer trójmiejskiej policji.

Atak na kompana

Tu dochodzi do kolejnej sytuacji, która powinna zwrócić uwagę służb.

Stefan W. miał trzykrotnie zaatakować mieszkanie, m.in. wybijając szyby w mieszkaniu swojego dawnego wspólnika z serii napadów na placówki bankowe, których dokonali w 2013 roku. Uważał, że Tobias Ł. go zdradził i zeznawał w prokuraturze, a także przed sądem przeciwko niemu, za co nagrodą miał był niższy wyrok.

Ł. opowiedział o tym na łamach sobotniego wydania "Super Expressu". Według niego Stefan W. atakował trzykrotnie: między innymi wybijając cegłą okno w jego mieszkaniu. Ostatnia napaść miała się wydarzyć 1 stycznia. Wcześniejsze: 23 i 30 grudnia.

- Byłem przygotowany na to, że jak go spotkam na ulicy, to będziemy się bić – mówi reporterowi "SE" Tobias Ł.

To, jak działali policjanci po otrzymaniu zgłoszeń o tych atakach, wyjaśnia zespół funkcjonariuszy z biura kontroli Komendy Głównej Policji.

- Potwierdzili, że po każdym ataku wzywano policję i wskazywano, że sprawcą może być Stefan W. – mówi nasze źródło z komendy głównej.

Dlaczego więc funkcjonariusze nie podjęli działań, które mogłyby zapobiec atakowi na prezydenta Pawła Adamowicza?

- Policjanci nie zaangażowali się w sprawę, więc głowy polecą. Ale to były wykroczenia, więc i tak Stefan W. nie trafiłby za kratki – mówi nasz rozmówca z KGP.

Do wyjaśnienia działań podejmowanych przez policję zobowiązał też komendanta głównego minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński.

***

29 maja 2014 – wyrok I instancji 5 lat i sześć miesięcy więzienia w związku z przestępstwami z artykułu 280 paragraf 1 i 2 kodeksu karnego, które mówią, że sprawcy rozboju i napadu grozi od 2 do 12 lat więzienia. Prokurator chciał kary 5 lat i trzech miesięcy. Sędzia w wyroku mówił, że nie ma wątpliwości, że to Stefan W. popełnił przestępstwo, ale dodał także, że "główną rolą kary ma być wychowanie młodego sprawcy, a nie represja" (za trójmiejską "Gazetą Wyborczą", maj 2014)

5 listopada 2014 – uprawomocnienie wyroku

Lato 2015 - pod koniec drugiego roku odbywania kary (na poczet odbywania kary zaliczono areszt) - stwierdzono u niego schizofrenię paranoidalną(tak wynika ze słów matki dla "Gazety Wyborczej")

od 23 lutego do 13 kwietnia 2016przebywał w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Aresztu Śledczego w Szczecinie na Oddziale Psychiatrii Sądowej

październik 2016, czerwiec 2017 i czerwiec 2018 – odmowy skrócenia kary. Nie znamy szczegółów, dlaczego Stefan W. za każdym razem słyszał: nie

luty 2018 – skończył obowiązujący go program "oddziaływań resocjalizacyjnych"

15 listopada 2018 – SW przekazała policji informacje o dokładnej dacie i godzinie, kiedy Stefan W. wyjdzie z więzienia. Tak się dzieje w przypadku osób odbywających m.in. karę powyżej 3 lat więzienia za umyślne przestępstwo, które opuszczają Zakład Karny.

30 listopada 2018 – matka Stefana W. zgłasza swoje wątpliwości co do zachowania i słów syna policji przy ulicy Białej w Gdańsku. Policjanci jeszcze tego samego dnia wysłali pismo do dyrektora zakładu karnego, w którym przebywał osadzony, informując o pozyskanej wiedzy.

30 listopada 2018 – do SW wpływapismo z policji. SW w komunikacie na stronie internetowej zaprzecza, by dostała informacje, że policja pozyskała wiedzę od matki. "Policja poinformowała Służbę Więzienną, że posiada informacje, że skazany deklaruje niezadowolenie z uwagi na, jak twierdził, niesłusznie wysoki wyrok i poprosiła o przeprowadzenie rozmowy na temat planów związanych z jego przyszłością po opuszczeniu zakładu karnego. Formacja zadanie wykonała i przekazała treść Policji".

- Bardzo niedobrze się stało, że policja nie poinformowała nas o tym, że te informacje posiada od matki, bo my kontakt z rodziną osadzonego mamy i gdybyśmy wiedzieli, że matka formułuje jakieś obawy, można by było pozyskać więcej informacji, porozmawiać po prostu z matką, dowiedzieć się czegoś więcej. Tego nie wiedzieliśmy - wypowiedź rzeczniczki Służby Więziennej dla TVN24 (17 stycznia). Mówi, że pismo policji było ogólne.

1 grudnia 2018 – wychowawca dyżurny przeprowadził ze Stefanem W. rozmowę wychowawczą w związku ze zbliżającym się końcem odbywania kary (informacja z pisma SW).

3 grudnia 2018 – Stefan W. wezwany na kolejną rozmowę, mówi, że wyjedzie z województwa pomorskiego, bo tu rządzi Platforma ("siedlisko Platformy"). Może gdzieś poleci, może gdzieś pojedzie, jest zwolennikiem PiS, chce, by Jarosław Kaczyński został dyktatorem. Zamierza być bezdomny. Pojawia się w piśmie SW w tej części zdanie: "w depozycie ZK nie posiada atrapy broni" (z pisma SW do policji z 7 grudnia).

- Zamiary tego, że skazany może nie przestrzegać porządku, może zagrażać bezpieczeństwu, nie zostały w trakcie tych rozmów potwierdzone – wypowiedź rzeczniczki dla TVN24.

3 grudnia – konsultacja psychologiczna. "Przeprowadzono rozmowę psychokorekcyjną ukierunkowaną na wzbudzenie krytycyzmu odnośnie swojego zachowania, jak i popełnionego przestępstwa" (z pisma SW do policji z 7 grudnia)

Dodatkowo została zlecona konsultacja psychologiczna, konsultacja lekarska i też one wykluczyły takie zagrożenie – wypowiedź rzeczniczki dla TVN24.

7 grudnia 2018 – pismo z Zakładu Karnego do policji

8 grudnia 2018, godz. 12:30 – Stefan W. wychodzi z więzienia

Grudzień 2018 – Po wyjściu na wolność pierwszego dnia jedzie do Warszawy. Tam – jak zeznał – miał próbować wedrzeć się na teren Pałacu Prezydenckiego. SOP nie rejestruje takiego incydentu.

1 stycznia 2019 - Stefan W. miał zaatakować mieszkanie swojego dawnego wspólnika Tobiasa Ł., rzucając cegłą w okno. To miał być już trzeci atak. Wszystkie rodzina Ł. zgłaszała na komisariacie policji. Funkcjonariusze nie podejmują jednak żadnych zdecydowanych działań.

13 stycznia 2019 – Stefan W. niezatrzymywany przez nikogo wtargnął na scenę WOŚP w czasie "Światełka do Nieba". Zaatakował prezydenta Adamowicza. Zadał mu trzy ciosy nożem. Po ataku wziął mikrofon i powiedział: Halo! Halo! Nazywam się Stefan (tu padło nazwisko - red.). Siedziałem niewinny w więzieniu, siedziałem niewinny w więzieniu! Platforma Obywatelska mnie torturowała. Dlatego właśnie zginął Adamowicz. Później się poddał.

14 stycznia 2019 – Paweł Adamowicz umiera w szpitalu. Bezpośrednią przyczyną zgonu był wstrząs krwotoczny, najprawdopodobniej współistniejący z niewydolnością wielonarządową, będącą następstwem krwotoku wewnętrznego z uszkodzonych narządów wewnętrznych. Na ciele prezydenta znaleziono trzy głębokie rany - jedną w okolicach serca oraz dwie w jamie brzusznej. Ciosy były zadane z bardzo dużą siłą.

14 stycznia 2019 – Stefan W. usłyszał zarzut zabójstwa. Został aresztowany na trzy miesiące. Nie przyznaje się do winy. Złożył wyjaśnienia dotyczące jego życia. Nie mówił o samym zdarzeniu.