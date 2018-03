Wyjazdy pozwalają ludziom zdobywać pogłębioną wiedzę na temat naszych krajów i sprawiają, że się zbliżamy - mówił w rozmowie z TVN24 o relacjach polsko-amerykańskich ambasador Stanów Zjednoczonych. Paul Jones odniósł się w ten sposób do działań organizacji Transatlantic Future Leaders Forum, która oferuje polskim studentom wyjazdy i staże w biurach przedstawicieli władzy ustawodawczej w Waszyngtonie. Termin zgłoszeń do kolejnej edycji mija w czwartek.

Program stażowy w biurach przedstawicieli władzy ustawodawczej w Waszyngtonie organizowany jest przez Transatlantic Future Leaders Forum. W czwartek mija termin zgłoszeń do trzeciej edycji, która rozpocznie się w sierpniu.

Studenci nie ponoszą kosztów wyjazdu na staż. Jak tłumaczył w rozmowie z TVN24 Konrad Hachulski z Transatlantic Future Leaders Forum, organizacja pokrywa koszty przelotu i zakwaterowania. Dodał, że dzięki ambasadzie Stanów Zjednoczonych i sponsorom, organizacja jest w stanie zaoferować studentom również stypendia.

"Mógłbym być Amerykaninem"

- Dobrą rzeczą w pracy w Kongresie jest to, że masz tam możliwość spotykania ludzi z całych Stanów Zjednoczonych. Zwykle ludzie pracujący dla kongresmenów, pochodzą z ich okręgów wyborczych - mówił z kolei Bogdan Marek, który odbył staż w USA.

W jego ocenie bycie Amerykaninem to "zrozumienie wolności, potrzeba pogoni za szczęściem, poszanowania dla flagi", a amerykańskie społeczeństwo jest tak otwarte, że po dwóch miesiącach pracy dla mieszkańców jednego z okręgów wyborczych, Marek jest przekonany, że "gdyby nie był Polakiem" to "mógłby być Amerykaninem".

"To naprawdę nas zbliża"

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Paul Jones pytany, czy wyjazd na staż z TFLF to dobry sposób, by w przyszłości zostać ambasadorem, uznał, że "Polska i Stany Zjednoczone to dwa kraje, które są bardzo blisko i chcą być jeszcze bliżej".

- Aby uzyskać tę bliskość musimy sprawić, aby ludzie w obu krajach rozumieli głęboko, jak działa społeczeństwo, jak działa rząd w każdym z tych krajów - dodał.

Zauważył, że kiedy ktoś zapyta Bogdana Marka - czymkolwiek będzie się zajmował - "dlaczego Amerykanie robią to w ten, a nie inny sposób, może powiedzieć: mam perspektywę, wiem, jak to działa".

Ludzie, którzy pojadą do USA - tak jak i ci, którzy przyjadą z USA do Polski - "będą wtedy mogli wyrazić swoje opinie, kiedy pojawiają się jakieś nieporozumienia, jakieś napięcia". - To naprawdę nas zbliża - ocenił ambasador Jones.

Program stażowy w TFLF trwa od sześciu do ośmiu tygodni. Kandydaci, którzy chcą wziąć w nim udział, muszą mieć nie więcej niż 26 lat, posiadać polskie obywatelstwo i być studentami szkoły wyższej w Polsce lub zagranicą. Wymagane są bardzo dobre wyniki w nauce i biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.