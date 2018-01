Marszałek chce znieść tajność głosowań personalnych





Otrzymałem od marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego polecenie przygotowania projektu pilnej nowelizacji regulaminu Senatu, znoszącej tajność głosowań personalnych - poinformował w piątek na Twitterze szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski.

Senat nie zgodził się w piątek na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta, o co wnioskowała do Izby prokuratura. Za wyrażeniem zgody głosowało 32 senatorów, przeciw było 37, a 19 wstrzymało się od głosu. Do wyrażenia zgody na wniosek prokuratury potrzebnych było 51 głosów.



Marszałek Senatu Stanisław Karczewski ocenił, że decyzja senatorów była zła i przykra również dla niego osobiście. - Wszyscy powinni być równi wobec prawa, również senator Kogut - powiedział.



"Otrzymałem już od @StKarczewski polecenie przygotowania projektu pilnej nowelizacji regulaminu @PolskiSenat znoszącej tajność głosowań personalnych" - napisał szef Kancelarii Senatu na Twitterze.





Wcześniej poinformował, że prezydium Senatu nie mogło podjąć decyzji o jawności głosowania personalnego w sprawie senatora Koguta, ponieważ zapis regulaminu Senatu jest w tej kwestii jednoznaczny.

Zmiana regulaminu

Zgodnie z regulaminem Senatu, głosowanie w sprawach personalnych jest tajne, z wyłączeniem głosowań w sprawie składów komisji senackich oraz odwołania przewodniczącego komisji w przypadku złożenia przez niego marszałkowi Senatu pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji. Głosowanie tajne odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania.



W grudniu ub.r. CBA zatrzymało pięć osób podejrzewanych o korupcję, wśród nich syna senatora Koguta - Grzegorza, który jest wiceprezesem małopolskiej Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym; prezesem tej fundacji jest senator Kogut. Prokuratura chce postawić zarzuty również senatorowi Kogutowi, który już sam zrzekł się immunitetu chroniącego parlamentarzystę i został przez PiS zawieszony w prawach