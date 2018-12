Marszałek Karczewski: jakieś zmiany w rządzie będą potrzebne

Video: Fakty TVN

PiS nagle zaczął mówić ciepło o Unii Europejskiej. Skąd ta...

Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego PiS przedstawia siebie jako partię na wskroś europejską. Po trzech latach ostrych politycznych sporów i krytykowania Unii, chowania unijnej flagi, a nawet nazywania jej szmatą, PiS chowa posłankę Pawłowicz. Opozycja mówi, że to kolejna maskarada, która nie potrwa dłużej niż do wyborów.

