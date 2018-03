"Czerwony dywan, powitanie na lotnisku". Obronił Hindusa, jest bohaterem w Indiach





- Zainterweniowałem w momencie, kiedy on już został popchnięty, uderzony w twarz. Był przerażony - relacjonował mieszkaniec Wrocławia Tomasza Pikusa, który stanął w obronie zaatakowanego Hindusa. Wrocławianin w nagrodę poleci do Indii. Bilet lotniczy wręczył mu konsul honorowy. Jak mówił, gdyby nie interwencja młodego Polaka, styczniowa awantura mogłaby zakończyć się tragedią. Materiał "Polska i Świat".

- Kazał mu uciekać z kraju w brzydki sposób. Ja zainterweniowałem w momencie, kiedy on już został popchnięty, uderzony w twarz. On był przerażony, zwłaszcza że ten Hindus nie mówi po polsku tylko po angielsku, a wszelkie wyzwiska, wszelkie teksty rzucane w jego stronę były w języku polskim. Więc on tak na prawdę nie wiedział o co chodzi, nie wiedział za co dostał - relacjonował Wrocławianin, który stanął w obronie Hindusa.

Za to, że pomógł cudzoziemcowi, sam został skopany - czasowo stracił słuch i do dziś rehabilituje kręgosłup. I choć dla Tomasza Pikusa pomoc była czymś naturalnym, dla Hindusów stał się bohaterem.

- Gdyby nie pan Tomek, to on by dzisiaj nie żył - mówił Kartikey Johri, honorowy konsul Indii.

W nagrodę poleci do Indii

Dwa miesiące po zdarzeniu honorowy konsul, w ramach podziękowań, zaprosił Tomasza Pikuta na tygodniową podróż do Indii.

- Pan ambasador Adam Burakowski w Indiach szykuje dla niego czerwony dywan, będzie witany nawet na lotnisku, oprócz tego będzie miał bardzo dużo niespodzianek - powiedział konsul Indii. - On jest bohaterem dla Indii - przyznał.

Choć nie czuje się bohaterem, uważa że każda z kilkudziesięciu osób, które widziały zajście, powinna była chociaż wezwać policję. Ostatecznie zrobiła to dopiero żona Tomasza Pikusa. Trzech napastników złapała policja, a prokuratura oskarżyła ich o pobicie.

- Cała trójka nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych im czynów, wyjaśniają, że to oni zostali zaatakowani - powiedziała Małgorzata Klaus, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

"Wzrost liczby przestępstw z nienawiści"

Jak mówiła przedstawicielka Amnesty International Polska, uznanie dla Tomasza Pikusa cieszy, ale też pokazuje jak rzadkie i wyjątkowe stało się pozytywne zachowanie wobec obcokrajowców.

Podkreślają to wyniki najnowszego sondażu CBOS dotyczącego stosunku do innych narodowości, w którym 62 procent Polaków deklaruje niechęć do Arabów. Kolejnymi, najbardziej nielubianymi narodami są Romowie, Rosjanie i Ukraińcy.

Źródło: tvn24 Niechęć Polaków do innych narodów

- Widzimy z roku na rok wzrost liczby przestępstw z nienawiści. Również wzrost pobić, takiej przemocy fizycznej głównie wobec obcokrajowców, czy też osób które wyglądają na osoby o innym pochodzeniu narodowym, etnicznym - oceniła Weronika Rokicka z Amnesty International.