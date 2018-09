Spychalski za Łapińskiego. Prezydent ma nowego rzecznika





»

Prezydent Andrzej Duda powołał Błażeja Spychalskiego na funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta, odwołując wcześniej z tej funkcji Krzysztofa Łapińskiego. - Przychodzi nowy minister, ale jednocześnie stary i wypróbowany kolega, przyjaciel - powiedział prezydent.

Prezydent Andrzej Duda powołał w piątek Błażeja Spychalskiego na funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta, odwołując wcześniej z tego stanowiska Krzysztofa Łapińskiego. Nieoficjalnie: to ma być kolejny rzecznik prezydenta Błażej... czytaj dalej »

W czasie uroczystości prezydent podkreślał, że "są takie momenty", że "na stanowiskach najbliższych współpracowników prezydenckich następują zmiany".

"Nowy, ale jednocześnie stary i wypróbowany kolega"

- Dzisiaj mamy właśnie taki dzień, kiedy jeden ze współpracowników odchodzi do nowych zadań, a przychodzi nowy minister, nowy, ale jednocześnie stary i wypróbowany kolega, przyjaciel - dodał prezydent.

Podziękował Łapińskiemu za 15 miesięcy współpracy. Witając w Kancelarii Prezydenta Spychalskiego, podkreślił, że "dopełnia on" skład ministrów w jego kancelarii.

- Jest, można powiedzieć, chłopakiem z wioski i to mnie bardzo cieszy, że także tacy ludzie zajmują wysokie pozycje w Kancelarii Prezydenta i że w związku z tym można mówić w jakimś sensie, że w gronie kierownictwa kancelarii, z prezydentem włącznie, jesteśmy w stanie mówić odpowiedzialnie i z doświadczeniem o problemach całej Polski - powiedział prezydent.

Oglądaj Wideo: tvn24 Prezydent Andrzej Duda powołał Błażeja Spychalskiego na funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta

Będzie kilku ministrów reprezentujących prezydenta w mediach

Prezydent Duda zwrócił się do mediów. - Chcę od razu wyjaśnić mediom, ja nie traktuję pana ministra jako rzecznika prezydenta w pełnym tego słowa znaczeniu. Trochę zmieniamy to w stosunku do funkcji, którą określiliśmy dla ministra Krzysztofa Łapińskiego - oświadczył prezydent. "Krzysiek w pałacu nie miał lekko". Kulisy dymisji Łapińskiego Krzysztof... czytaj dalej »

- Wracam w związku z tym do pewnego modelu, który był przyjęty przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, chcę się na tym modelu wzorować, bo widziałem jego funkcjonowanie z bliska i kto wie, czy nie jest on modelem lepszym - dodał.

Duda tłumaczył, że chce, by "w Kancelarii Prezydenta było kilku ministrów, którzy w mediach będą pełnili role czołowe, (...) którzy będą reprezentowali prezydenta w mediach".

Wskazał trzech ministrów, którzy "w tym ujęciu będą mieli znaczenie podstawowe". - Będzie to pan minister Błażej Spychalski, będzie to nadal minister Paweł Mucha i będzie to minister Krzysztof Szczerski. Każdy oczywiście przede wszystkim w ramach swojej specjalizacji w Kancelarii Prezydenta - poinformował.

- Zapowiadam państwu z góry, że to tych trzech przede wszystkim ministrów będzie teraz mnie i urząd prezydenta RP reprezentowało w mediach - dodał.

Kim jest Błażej Spychalski?

Błażej Spychalski to wieloletni współpracownik Marcina Mastalerka - był jego zastępcą na stanowisku szefa młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości. Ma 33 lata, z wykształcenia jest prawnikiem. Spychalski jest radnym PiS w sejmiku łódzkim.

Do 28 lutego tego roku był szefem Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim. Od 1 marca jest prezesem Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w tym mieście.

Oglądaj Wideo: tvn24 Radny PiS w łódzkim sejmiku nowym ministrem w Kancelarii Prezydenta

Łapiński odchodzi

Łapiński: chcę realizować nowe projekty, które nie są związane z polityką Chcę spróbować... czytaj dalej » Krzysztof Łapiński w poniedziałek złożył rezygnację z funkcji rzecznika prezydenta Andrzeja Dudy.

We wtorek Łapiński wyjaśniał dziennikarzom, że decyzję podjął "jakiś czas temu". Dodał, że była ona poprzedzona długim namysłem.

Funkcję ministra w kancelarii prezydenta Łapiński pełnił od maja 2017 roku.

CZYTAJ WIĘCEJ O KULISACH ODEJŚCIA ŁAPIŃSKIEGO

Wcześniej rzecznikiem prasowym prezydenta Dudy był Marek Magierowski (2015-2017), a w 2015 roku Katarzyna Adamiak-Sroczyńska.