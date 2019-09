Sprawozdanie z działalności KRS. "Rok, który doprowadził do największego w historii tej instytucji kryzysu"





Foto: tvn24 | Video: tvn24 Sprawozdanie z działalności KRS w roku 2018

W środę wieczorem w Sejmie odbyło się wysłuchanie informacji z działalności nowej Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 roku. - Okazuje się, że mamy do czynienia ze zniszczeniem instytucji, która stoi na straży niezależności i niezawisłości sądownictwa - mówił poseł Arkadiusz Myrcha z klubu Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska.

KRS: nie odnotowaliśmy naruszenia ochrony danych osobowych w swoich zasobach Krajowa Rada... czytaj dalej » Prezentację informacji z działalności nowej Krajowej Rady Sądownictwa wybranej przez polityków w 2018 roku rozpoczął jej przewodniczący, sędzia Leszek Mazur. Zwracał uwagę, że miniony rok był pierwszym rokiem działania KRS w nowym składzie, przy czym pierwsze cztery miesiące 2018 roku działała jeszcze KRS w poprzednim składzie.

Mazur wskazywał, że w zeszłym roku odbyło się 17 posiedzeń Rady, podczas których zajmowano się w sumie 1202 kandydaturami na stanowisko sędziów lub asesorów.

Poinformował, że ostatecznie przedstawiono prezydentowi wnioski o powołanie 322 sędziów lub asesorów.

Szef KRS przypominał także, że jedną z kompetencji Rady jest opiniowanie projektów aktów normatywnych, jeżeli maja związek z funkcjonowaniem sądownictwa. W sumie były 134 takie wnioski.

CZYTAJ PEŁNĄ INFORMACJĘ O DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA W 2018 ROKU

Smoliński: informacja z działalności KRS jest rzetelna

Następnie pięciominutowe wystąpienia mieli przedstawiciele klubów parlamentarnych.

Kazimierz Smoliński z PiS ocenił, że informacja zaprezentowana przez sędziego Mazura "jest rzetelna jeżeli chodzi o jej zakres".

Poinformował, że "klub pozytywnie opiniuje informacje o działalności KRS".

Arkadiusz Myrcha z klubu PO-KO stwierdził, że "jak się czyta to sprawozdanie, to można odnieść wrażenie, że to był kolejny normalny rok Rady".

- To nie było kolejny normalny rok rady, to był rok rewolucyjny, który doprowadził do największego w historii tej instytucji kryzysu. Bo właśnie przeforsowane przez PiS rozwiązania doprowadziły do tego kryzysu - stwierdził.

- Okazuje się, że mamy do czynieni ze zniszczeniem instytucji, która stoi na straży niezależności i niezawisłości sądownictwa. Pytanie, czy to jest wypadek przy pracy, czy ten cel przyświecał państwu od samego początku - zwrócił się do przedstawicieli obozu rządowego.

Krzysztof Paszyk z PSL stwierdził, że "KRS stwarza pozory, że działa zgodnie ze standardami".

- Działalność Rady uwłacza profesjonalnym standardom i to jest niestety przykra konstatacja - ocenił.

Poseł PO-KO Jerzy Meysztowicz zadał Leszkowi Mazurowi pytanie, czy zostanie ujawniona lista podpisów pod kandydaturami do nowej KRS. Usłyszał, że dysponentami tych list jest Kancelaria Sejmu.